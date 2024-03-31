30-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В воскресенье, 31 марта, двумя поединками завершится 30-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛИВЕРПУЛЬ — БРАЙТОН 16:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ливерпуль" не проигрывает дома уже 31 матч кряду во всех соревнованиях (26 побед, 5 ничьих). Над "Брайтоном" нависла угроза впервые за почти пять лет оформить четыре выездных поражения подряд во всех турнирах. "Красные" одержали только одну победу в семи последних встречах с "чайками" в Премьер-Лиге — 0:2 на выезде в марте 2022 (4 ничьи, 2 поражения).



Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон избежал серьезной травмы лодыжки, но остается под наблюдением медиков. Ибраимма Конате, Кертис Джонс и Дарвин Нуньес возобновили тренировки. Алиссон, Трент Александер-Арнольд и Диогу Жота пока не готовы вернуться.



К выступлениям за "Брайтон" готовы вернуться выздоровевшие Джеймс Милнер и Жоао Педро, а также отбывший дисквалификацию Билли Гилмор. Джек Хиншелвуд, Солли Марч и Каору Митома остаются в лазарете.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — АРСЕНАЛ 18:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Манчестер Сити" не знает поражений дома уже 38 матчей кряду во всех соревнованиях (33 победы, 5 ничьих). "Арсенал" выиграл все восемь своих поединков Премьер-Лиги в 2024 году, забив 33 гола и пропустив лишь четыре. "Горожане" одержали восемь побед в восьми последних домашних встречах с "канонирамм" во всех соревнованиях.



"Сити" будет лишен защитников Джона Стоунса и Кайла Уолкера, которые вернулись с травмами из сборной Англии. Должны поправиться Эдерсон, Мануэль Аканджи, Кевин Де Брюйне и Матеуш Нунеш.



"Арсенал" надеется на выздоровление к воскресенью Габриэля Магальэяса, Букайо Сака и Габриэля Мартинелли. Давид Райя вернется на ворота после пропущенного матча против "Брентфорда".