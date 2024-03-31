"Брентфорд" и МЮ сыграл вничью, обменявшись голами в компенсированное время
Значительно превзойдя "Манчестер Юнайтед" по игре, "Брентфорд" в итоге был вынужден довольствоваться ничьей 1:1, хотя мог не получить и этого.
В стартовый состав "пчел" вернулись Егор Ярмолюк и Кин Льюис-Поттер, заменив Серхио Регилона и Фрэнка Оньеку.
Наставник "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг выпустил тех же 11 игроков, что и на победный четвертьфинал Кубка Англии против "Ливерпуля".
В начале матча команды обменялись несколькими неточными ударами и примерно в равных соотношениях владели мячом. Игра была равной, а острые моменты возникали редко.
Первый по-настоящему голевой момент возник на 24-й минуте, когда Айвен Тоуни ворвался в штрафную гостей по центру и пробил низом в основание штанги.
На 32-й минуте каркас ворот еще раз сыграл за "Юнайтед", приняв на себя удар головой Матиаса Йоргенсена.
К слову, после промаха Тоуни в середине тайма игра изменилась, и вплоть до перерыва "пчелы" владели инициативой, подвергая "дьяволов" постоянному давлению.
Второй тайм гости начали совсем иначе, нежели заканчивали первый, принявшись играть агрессивно и наносить удары. Превосходный момент имел Расмус Хейлунд, не сумев пробить Марка Флеккена с близкого расстояния.
Тут же Андре Онана ответил своим сейвом, вытащим мяч из нижнего угла ворот после удара Ярмолюка. От атакующего порыва "Юнайтед" не осталось и следа — "Брентфорд" вернул себе игровую инициативу.
На 72-й минуте Бриан Мбемо забросил мяч в штрафную, а Тоуни в прыжке поразил ворота, однако Айвен угодил в офсайд, и гол не был засчитан.
Прошло еще шесть минут, и Мбемо пробил с лету из пределов штрафной — перекладина! Оборона "Юнайтед" просто трещала по швам.
На седьмой компенсированной минуте счет был, наконец, открыт. Каземиро отдал короткую передачу на Мейсона Маунта, который подработал мяч и пробил из пределов штрафной площади — 0:1.
Однако на девятой добавленной минуте справедливость восторжествовала. Тоуни от лицевой линии сделал передачу назад на Кристоффера Айера, а тот пробил в касание — 1:1.
"Брентфорд" основательно обстучал каркас чужих ворот, нанес более трех десятков ударов, и ничья — это минимум, который заслуживали "пчелы". "Юнайтед" был ужасен за исключением недолгих отрезков, но даже в такой форме вполне мог одержать победу.
"Брентфорд" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
31.03.2024 01:05
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не смотрел ни одного матча сегодня хотя время было
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Отвратительный футбол в исполнении МЮ. Не знаю, как можно так играть, а потом лицемерить про величие.
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6ля как же это смешно, челси и мю))
еще более смешно как макваер мяч удерживал после пропущенного гола, понимал, что если еще и будет гол, то в их ворота)
менталитет слабости
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лемразио, покажите хрюкало:
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Фатима, покажи личико.
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скамопидары. онана снова дал Фатиме в рот
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уже жду четверга и этой эпик битвы двух какуль лиги за званией ГЛАВНОЙ КАКУЛИ
ставлю на то, что МЮ заберет)
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Пидорастер с наркотом обоссаны.
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