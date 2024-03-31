"Брентфорд" и МЮ сыграл вничью, обменявшись голами в компенсированное время

Значительно превзойдя "Манчестер Юнайтед" по игре, "Брентфорд" в итоге был вынужден довольствоваться ничьей 1:1, хотя мог не получить и этого.

В стартовый состав "пчел" вернулись Егор Ярмолюк и Кин Льюис-Поттер, заменив Серхио Регилона и Фрэнка Оньеку.



Наставник "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг выпустил тех же 11 игроков, что и на победный четвертьфинал Кубка Англии против "Ливерпуля".



В начале матча команды обменялись несколькими неточными ударами и примерно в равных соотношениях владели мячом. Игра была равной, а острые моменты возникали редко.



Первый по-настоящему голевой момент возник на 24-й минуте, когда Айвен Тоуни ворвался в штрафную гостей по центру и пробил низом в основание штанги.



На 32-й минуте каркас ворот еще раз сыграл за "Юнайтед", приняв на себя удар головой Матиаса Йоргенсена.



К слову, после промаха Тоуни в середине тайма игра изменилась, и вплоть до перерыва "пчелы" владели инициативой, подвергая "дьяволов" постоянному давлению.



Второй тайм гости начали совсем иначе, нежели заканчивали первый, принявшись играть агрессивно и наносить удары. Превосходный момент имел Расмус Хейлунд, не сумев пробить Марка Флеккена с близкого расстояния.



Тут же Андре Онана ответил своим сейвом, вытащим мяч из нижнего угла ворот после удара Ярмолюка. От атакующего порыва "Юнайтед" не осталось и следа — "Брентфорд" вернул себе игровую инициативу.



На 72-й минуте Бриан Мбемо забросил мяч в штрафную, а Тоуни в прыжке поразил ворота, однако Айвен угодил в офсайд, и гол не был засчитан.



Прошло еще шесть минут, и Мбемо пробил с лету из пределов штрафной — перекладина! Оборона "Юнайтед" просто трещала по швам.



На седьмой компенсированной минуте счет был, наконец, открыт. Каземиро отдал короткую передачу на Мейсона Маунта, который подработал мяч и пробил из пределов штрафной площади — 0:1.



Однако на девятой добавленной минуте справедливость восторжествовала. Тоуни от лицевой линии сделал передачу назад на Кристоффера Айера, а тот пробил в касание — 1:1.



"Брентфорд" основательно обстучал каркас чужих ворот, нанес более трех десятков ударов, и ничья — это минимум, который заслуживали "пчелы". "Юнайтед" был ужасен за исключением недолгих отрезков, но даже в такой форме вполне мог одержать победу.



"Брентфорд" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче