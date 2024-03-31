"Брентфорд" и МЮ сыграл вничью, обменявшись голами в компенсированное время

Брентфорд Значительно превзойдя "Манчестер Юнайтед" по игре, "Брентфорд" в итоге был вынужден довольствоваться ничьей 1:1, хотя мог не получить и этого.

В стартовый состав "пчел" вернулись Егор Ярмолюк и Кин Льюис-Поттер, заменив Серхио Регилона и Фрэнка Оньеку.

Наставник "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг выпустил тех же 11 игроков, что и на победный четвертьфинал Кубка Англии против "Ливерпуля".

В начале матча команды обменялись несколькими неточными ударами и примерно в равных соотношениях владели мячом. Игра была равной, а острые моменты возникали редко.

Первый по-настоящему голевой момент возник на 24-й минуте, когда Айвен Тоуни ворвался в штрафную гостей по центру и пробил низом в основание штанги.

На 32-й минуте каркас ворот еще раз сыграл за "Юнайтед", приняв на себя удар головой Матиаса Йоргенсена.

К слову, после промаха Тоуни в середине тайма игра изменилась, и вплоть до перерыва "пчелы" владели инициативой, подвергая "дьяволов" постоянному давлению.

Второй тайм гости начали совсем иначе, нежели заканчивали первый, принявшись играть агрессивно и наносить удары. Превосходный момент имел Расмус Хейлунд, не сумев пробить Марка Флеккена с близкого расстояния.

Тут же Андре Онана ответил своим сейвом, вытащим мяч из нижнего угла ворот после удара Ярмолюка. От атакующего порыва "Юнайтед" не осталось и следа — "Брентфорд" вернул себе игровую инициативу.

На 72-й минуте Бриан Мбемо забросил мяч в штрафную, а Тоуни в прыжке поразил ворота, однако Айвен угодил в офсайд, и гол не был засчитан.

Прошло еще шесть минут, и Мбемо пробил с лету из пределов штрафной — перекладина! Оборона "Юнайтед" просто трещала по швам.

На седьмой компенсированной минуте счет был, наконец, открыт. Каземиро отдал короткую передачу на Мейсона Маунта, который подработал мяч и пробил из пределов штрафной площади — 0:1.

Однако на девятой добавленной минуте справедливость восторжествовала. Тоуни от лицевой линии сделал передачу назад на Кристоффера Айера, а тот пробил в касание — 1:1.

"Брентфорд" основательно обстучал каркас чужих ворот, нанес более трех десятков ударов, и ничья — это минимум, который заслуживали "пчелы". "Юнайтед" был ужасен за исключением недолгих отрезков, но даже в такой форме вполне мог одержать победу.

"Брентфорд" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Брентфорд, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2024 01:05

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Последние комментарии:




  1. cobain-lfc 31.03.2024 01:52 # cobain-lfc
    https://ibb.co/xggdCvj

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  2. hammersmith 31.03.2024 01:29 # hammersmith
    https://ibb.co/Ydzv0Lt

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  3. b84 31.03.2024 01:22 # b84
    не смотрел ни одного матча сегодня хотя время было

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  4. high-malvern 31.03.2024 01:20 # high-malvern
    Отвратительный футбол в исполнении МЮ. Не знаю, как можно так играть, а потом лицемерить про величие.

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  5. wengerrrro 31.03.2024 01:19 # wengerrrro
    6ля как же это смешно, челси и мю))
    еще более смешно как макваер мяч удерживал после пропущенного гола, понимал, что если еще и будет гол, то в их ворота)
    менталитет слабости

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  6. kukuruzko 31.03.2024 01:18 # kukuruzko
    лемразио, покажите хрюкало:
    https://babai.ru/upload/iblock/48f/48f39b01149cef565c9136f7e9a1d226.jpg

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  7. girasimus 31.03.2024 01:14 # girasimus
    Фатима, покажи личико.

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  8. narcot 31.03.2024 01:11 # narcot
    скамопидары. онана снова дал Фатиме в рот

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  9. thegodfather 31.03.2024 01:10 # thegodfather
    уже жду четверга и этой эпик битвы двух какуль лиги за званией ГЛАВНОЙ КАКУЛИ
    ставлю на то, что МЮ заберет)

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  10. reddebil 31.03.2024 01:09 # reddebil
    Пидорастер с наркотом обоссаны.

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