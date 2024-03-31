Почеттино: "Были обязаны побеждать "Бернли"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что его команда была обязана побеждать "Бернли" в субботу.

Домашний матч против "Бернли" представлял для "Челси" возможность подняться в верхнюю половину таблицы Премьер-Лиге и приблизиться к зоне еврокубков.



Вместо этого "Челси" дважды пропустил от соперника, игравшего вдесятером, и был вынужден довольствоваться ничьей 2:2. То, как "синие" действовали без мяча, очень расстроило Почеттино.



"Сегодня мы не показали мощи, энергии, желания. Мы не соответствовали минимуму, необходимому для борьбы в Премьер-Лиге. В оборонительных фазах мы позволяли сопернику слишком много".



"Поэтому я так расстроен. Это больше зависит от этого (сердца) и этого (головы), чем от твоих ног. Нужно быть сильными как коллектив, как команда".



"Мы слишком медленно перемещались в этой зоне, и это имело ключевое значение сегодня. Команда играла хорошо, у нас была энергия. Когда мяч был у нас, мы шли вперед".



"Но когда у нас не было мяча, мы не действовали столь же энергично. Мне жаль, но сегодня я не могу быть доволен игрой без мяча".



"Сложно смириться с тем, что мы не победили. Мы были обязаны выигрывать этот матч для улучшения своей позиции", — цитирует Почеттино The Independent.