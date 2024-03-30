Постекоглу похвалил Сона после победного гола против "Лутона"

Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу похвалил своего капитана Сона Хен Мина после волевой победы 2:1 над "Лутоном".

В первом после международного перерыва матче "Тоттенхэм" вырвал победу против аутсайдера Премьер-Лиги благодаря решающему голу Сона на 86-й минуте.



Постекоглу восхищается тем, что 31-летний нападающий смог показать столь классную игру после утомительной поездки в сборную Южной Кореи.



"Уверен, он чувствует себя уставшим. Да, абсолютно. Это тяжело. Когда я был тренером сборной Австралии, немало наших игроков играли с этой стороны земного шара".



"Это значит длинные перелеты, разница во времени, но, как я уже говорил, это никогда не становится оправданием для Сонни".



"Когда он в строю, он хочет играть на максимально высоком уровне, и он продолжает делать это".



"Для него имеет огромное значение играть за свою сборную. Для него имеет огромное значение играть за этот футбольный клуб, и он не пойдет на компромиссы, снижая свои стандарты".



"Независимо от соперника или матча, у него всегда очень высокий уровень ожиданий в отношении себя. Он всегда хочет быть лучшей версией себя. Очень сложно быть таким".



"Слушайте, он является великолепным игроком для этого клуба уже долгое время, и я надеюсь, так останется еще много лет", — цитирует Постекоглу The Independent.