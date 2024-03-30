Почеттино: "Нам нужно прибавить во многих аспектах"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино подверг критике свою команду после ничьей 2:2 против "Бернли".

Во втором тайме субботнего матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" действовавший вдесятером "Бернли" дважды сравнивал счет и в итоге смог вернуться домой с одним очком.



Почеттино считает, что его команда позволила слишком много сопернику. По мнению Маурисио, в игре "Челси" полно изъянов.



"Я так расстроен. Мы не показали стабильности и умения преодолевать трудности и контролировать игру. Мы позволили им создавать угрозу со стандартов, благодаря чему они поверили в себя".



"Этот результат показывает, что нам нужно прибавить во многих аспектах, если мы хотим сражаться за высокие цели".



"Сопернику было так легко проникать в нашу штрафную. Мы не были достаточно агрессивны при открытой игре и при обороне на стандартах. Нам нужно прибавить как команде и лучше сражаться", — сообщил Почеттино BBC.