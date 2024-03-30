"Бернли" вдесятером ушел от поражения против "Челси"

Дара О Ши "Челси" любезно поделился очками с более половины матча игравшим вдесятером "Бернли" — 2:2.

Относительно победы 3:2 от "Ньюкаслом" три недели назад в стартовый состав "синих" вернулись Бенуа Бадиашиле и Михаил Мудрик, заменив Трево Чалобу и Рахима Стерлинга.

Две перестановки сделал и наставник "бордовых" Венсан Компани, бросив в бой Зеки Амдуни и Лайла Фостера, которые заменили Чарли Тэйлора и Давида Датро Фофана.

"Челси" почти сразу начал угрожать чужим воротам, однако "Бернли" довольно остро огрызался. На 14-й минуте голкипер хозяев Джордже Петрович совершил настоящее чудо, отражая обводящий удар Вильсона Одобера с левого края штрафной площади.

На 20-й минуте Мудрик выполнил не самый удачный прострел с левого фланга, а мяч дошел до дальней штанги, где Аксель Дисаси поразил ворота с близкого расстояния. Однако радость "синих" была прервана системой VAR, которая обнаружила игру рукой у французского защитника.

"Челси" продолжил искать счастье в атаках, и на 40-й минуте Лоренц Ассиньон только фолом смог остановить Мудрика в штрафной. В результате защитник "Бернли" получил вторую желтую карточку и оставил "бордовых" вдесятером, а Коул Палмер, до этого упустив несколько моментов с игры, реализовал пенальти — 1:0.

Но едва начался второй тайм, как счет стал равным. Джош Каллен сыграл в стенку с партнером на подступах к штрафной и после ответной передачи пробил с подъема — 1:1.

"Челси" не желал делиться очками с аутсайдером, который играет вдесятером, поэтому обрушил шквал атак на ворота Аро Мурича, но тот со своими защитниками держался.

На 78-й минуте хозяевам удалось продавить соперника. Вышедший на замену Рахим Стерлинг пяткой сделал передачу на Палмера, который ворвался в штрафную по центру и закатил мяч в ворота — 2:1.

Однако это был еще не конец, потому что на 81-й минуте Дара О'Ши пробил головой после подачи углового, а Петрович этого не ожидал — 2:2.

Более того, "Бернли" даже мог вырвать победу, но удар вышедшего на замену Джея Родригеса на 88-й минуте пришелся в перекладину.

Домашняя ничья против одной из худших команд в истории Премьер-Лиги — это не то, что ожидали болельщики "Челси". При этом больше половины матча "синие" имели преимущество в одного игрока, что только усиливает расстройство фанатов.

"Челси" — "Бернли". Отчет о матче


Метки Бернли, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.03.2024 20:05

Количество просмотров Просмотров: 1147

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sausage 30.03.2024 20:57 # sausage
    В принципе, Челси, как клубу и многим олдам-фанатам можно посочувствовать. В истории многих, если не каждого клуба бывают такие периоды, когда у руководства оказываются шарамыги или просто люди не понимающие футбол, и клуб попадает в кризисную яму. Такое было с тем же Ливерпулем при Хиксе и Жилетте. Но в данной ситуации поражает шизоидность многих местных типа фанов. Если бы не эти придурки, у которых история клуба началась даже не с 2003 года, а с 2004, когда туда пришёл Маур, то хейта в адрес Челси было бы намного меньше. Просто обсуждали бы проблемы и перспективы, не без троллинга конечно, без которого с такой трансферной политикой реально не обойдёшься.

    (ответить)

  2. abramovich-lfc 30.03.2024 20:52 # abramovich-lfc
    Приношу извинения перед человечеством, ведь именно из-за меня сформировалась самая ебанутая и конченая фанбаза в истории футбола.

    (ответить)

  3. gunars 30.03.2024 20:51 # gunars
    гпенсы какульси)) против 9х играли карл))

    (ответить)

  4. ygyrbendar 30.03.2024 20:49 # ygyrbendar
    Нет ну Челси это какули ей богу

    (ответить)

  5. b84 30.03.2024 20:48 # b84
    срочно нужен еще ярд

    (ответить)

  6. thegodmother 30.03.2024 20:41 # thegodmother
    Ромашка, готовься, я сегодня буду злым. Ррррррррр



    30.03.2024 19:35 # удалить
    thegodmother

    Если мой ненаглядный членси не вырвет победу против безнадёжно сосущего всем подряд Бёрнли, то я укушу наркота за левое яйцо сегодня ночью, я всё сказал! Только никому ни слова, братишки.
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/106707/?c=1#c7908811

    (ответить)

  7. superperez101 30.03.2024 20:37 # superperez101
    редкое конечно говно это челсе
    понабрали макак втридорага, а замашки богемные
    да даже смеяться над этими убогими уже впадлу, опущенцы
    а скоро ещё очки снимут

    (ответить)

  8. girasimus 30.03.2024 20:29 # girasimus
    Охранник, ты где?

    (ответить)

  9. marsimonyan-lfc 30.03.2024 20:27 # marsimonyan-lfc
    Охранник в моче

    (ответить)

  10. leysan 30.03.2024 20:26 # leysan
    У Челси за последние два сезона было много плохих матчей. Но этот — пока что главный позор периода Боэли. Выходить на второй тайм против команды из подвала таблицы ведя в счёте и имея на игрока больше и не выиграть — это просто ебучейший пиздец

    (ответить)

  11. cobain-lfc 30.03.2024 20:26 # cobain-lfc
    Гегенчмонси потихоньку встаёт с колен. Угочуквы набираются опыта. Команда движется в правильном направлении!!!

    (ответить)

  12. thegodmother 30.03.2024 20:24 # thegodmother
    Целое очко против Бёрнли, который играл в меньшинстве. Миллиард потихоньку начинает приносить дивиденды, дальше больше! Хейтеры чё с ебалом?

    (ответить)

  13. wengerrrro 30.03.2024 20:22 # wengerrrro
    6ля это посмешище, а не клуб

    (ответить)

  14. visarionovich007 30.03.2024 20:21 # visarionovich007
    Позорище

    (ответить)

  15. chelsia-hueta 30.03.2024 20:20 # chelsia-hueta
    Заглатульси опять не может обыграть команду чемпионшипа в большинстве ) обсосы отскочили на своем поле

    (ответить)

  16. lavrov-ynwa 30.03.2024 20:20 # lavrov-ynwa
    Членчи героически вырвал очко на своём унитазе.

    (ответить)

  17. chelsia-hueta 30.03.2024 20:19 # chelsia-hueta
    Чулщи это тот еще шит, как можно быть такими пидорами. На своем поле отсосать у худший команды лиги которая играет с 40 минуты в 9 в поле ахахаха ор сука

    (ответить)

  18. girasimus 30.03.2024 20:18 # girasimus
    Мне совсем не нравится заголов, по данному матчу, что значит ушли? Вы посмотрите какие красивые голы забивали игроки Бернли, не важно в какое время.
    Заголовок должен звучать так- Челси спас свое очко с грозным, довольно опытным соперником.

    (ответить)

  19. sausage 30.03.2024 20:18 # sausage
    Не, я просто поражаюсь этим шизоидам из секты "Челси навсегда топ", тупее и зашореннее созданий я не видел.

    (ответить)

  20. thegodmother 30.03.2024 20:17 # thegodmother
    если бы не рахимушка, проебали бы, имхо. Моменты появились, когда на поле вышел воспитанник великого Ливерпуля.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: