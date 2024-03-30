"Бернли" вдесятером ушел от поражения против "Челси"

"Челси" любезно поделился очками с более половины матча игравшим вдесятером "Бернли" — 2:2.

Относительно победы 3:2 от "Ньюкаслом" три недели назад в стартовый состав "синих" вернулись Бенуа Бадиашиле и Михаил Мудрик, заменив Трево Чалобу и Рахима Стерлинга.



Две перестановки сделал и наставник "бордовых" Венсан Компани, бросив в бой Зеки Амдуни и Лайла Фостера, которые заменили Чарли Тэйлора и Давида Датро Фофана.



"Челси" почти сразу начал угрожать чужим воротам, однако "Бернли" довольно остро огрызался. На 14-й минуте голкипер хозяев Джордже Петрович совершил настоящее чудо, отражая обводящий удар Вильсона Одобера с левого края штрафной площади.



На 20-й минуте Мудрик выполнил не самый удачный прострел с левого фланга, а мяч дошел до дальней штанги, где Аксель Дисаси поразил ворота с близкого расстояния. Однако радость "синих" была прервана системой VAR, которая обнаружила игру рукой у французского защитника.



"Челси" продолжил искать счастье в атаках, и на 40-й минуте Лоренц Ассиньон только фолом смог остановить Мудрика в штрафной. В результате защитник "Бернли" получил вторую желтую карточку и оставил "бордовых" вдесятером, а Коул Палмер, до этого упустив несколько моментов с игры, реализовал пенальти — 1:0.



Но едва начался второй тайм, как счет стал равным. Джош Каллен сыграл в стенку с партнером на подступах к штрафной и после ответной передачи пробил с подъема — 1:1.



"Челси" не желал делиться очками с аутсайдером, который играет вдесятером, поэтому обрушил шквал атак на ворота Аро Мурича, но тот со своими защитниками держался.



На 78-й минуте хозяевам удалось продавить соперника. Вышедший на замену Рахим Стерлинг пяткой сделал передачу на Палмера, который ворвался в штрафную по центру и закатил мяч в ворота — 2:1.



Однако это был еще не конец, потому что на 81-й минуте Дара О'Ши пробил головой после подачи углового, а Петрович этого не ожидал — 2:2.



Более того, "Бернли" даже мог вырвать победу, но удар вышедшего на замену Джея Родригеса на 88-й минуте пришелся в перекладину.



Домашняя ничья против одной из худших команд в истории Премьер-Лиги — это не то, что ожидали болельщики "Челси". При этом больше половины матча "синие" имели преимущество в одного игрока, что только усиливает расстройство фанатов.



"Челси" — "Бернли". Отчет о матче