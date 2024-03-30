"Бернли" вдесятером ушел от поражения против "Челси"
"Челси" любезно поделился очками с более половины матча игравшим вдесятером "Бернли" — 2:2.
Относительно победы 3:2 от "Ньюкаслом" три недели назад в стартовый состав "синих" вернулись Бенуа Бадиашиле и Михаил Мудрик, заменив Трево Чалобу и Рахима Стерлинга.
Две перестановки сделал и наставник "бордовых" Венсан Компани, бросив в бой Зеки Амдуни и Лайла Фостера, которые заменили Чарли Тэйлора и Давида Датро Фофана.
"Челси" почти сразу начал угрожать чужим воротам, однако "Бернли" довольно остро огрызался. На 14-й минуте голкипер хозяев Джордже Петрович совершил настоящее чудо, отражая обводящий удар Вильсона Одобера с левого края штрафной площади.
На 20-й минуте Мудрик выполнил не самый удачный прострел с левого фланга, а мяч дошел до дальней штанги, где Аксель Дисаси поразил ворота с близкого расстояния. Однако радость "синих" была прервана системой VAR, которая обнаружила игру рукой у французского защитника.
"Челси" продолжил искать счастье в атаках, и на 40-й минуте Лоренц Ассиньон только фолом смог остановить Мудрика в штрафной. В результате защитник "Бернли" получил вторую желтую карточку и оставил "бордовых" вдесятером, а Коул Палмер, до этого упустив несколько моментов с игры, реализовал пенальти — 1:0.
Но едва начался второй тайм, как счет стал равным. Джош Каллен сыграл в стенку с партнером на подступах к штрафной и после ответной передачи пробил с подъема — 1:1.
"Челси" не желал делиться очками с аутсайдером, который играет вдесятером, поэтому обрушил шквал атак на ворота Аро Мурича, но тот со своими защитниками держался.
На 78-й минуте хозяевам удалось продавить соперника. Вышедший на замену Рахим Стерлинг пяткой сделал передачу на Палмера, который ворвался в штрафную по центру и закатил мяч в ворота — 2:1.
Однако это был еще не конец, потому что на 81-й минуте Дара О'Ши пробил головой после подачи углового, а Петрович этого не ожидал — 2:2.
Более того, "Бернли" даже мог вырвать победу, но удар вышедшего на замену Джея Родригеса на 88-й минуте пришелся в перекладину.
Домашняя ничья против одной из худших команд в истории Премьер-Лиги — это не то, что ожидали болельщики "Челси". При этом больше половины матча "синие" имели преимущество в одного игрока, что только усиливает расстройство фанатов.
"Челси" — "Бернли". Отчет о матче
30.03.2024 20:05
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Последние комментарии:
В принципе, Челси, как клубу и многим олдам-фанатам можно посочувствовать. В истории многих, если не каждого клуба бывают такие периоды, когда у руководства оказываются шарамыги или просто люди не понимающие футбол, и клуб попадает в кризисную яму. Такое было с тем же Ливерпулем при Хиксе и Жилетте. Но в данной ситуации поражает шизоидность многих местных типа фанов. Если бы не эти придурки, у которых история клуба началась даже не с 2003 года, а с 2004, когда туда пришёл Маур, то хейта в адрес Челси было бы намного меньше. Просто обсуждали бы проблемы и перспективы, не без троллинга конечно, без которого с такой трансферной политикой реально не обойдёшься.
(ответить)
Приношу извинения перед человечеством, ведь именно из-за меня сформировалась самая ебанутая и конченая фанбаза в истории футбола.
(ответить)
гпенсы какульси)) против 9х играли карл))
(ответить)
Нет ну Челси это какули ей богу
(ответить)
срочно нужен еще ярд
(ответить)
Ромашка, готовься, я сегодня буду злым. Ррррррррр
30.03.2024 19:35 # удалить
thegodmother
Если мой ненаглядный членси не вырвет победу против безнадёжно сосущего всем подряд Бёрнли, то я укушу наркота за левое яйцо сегодня ночью, я всё сказал! Только никому ни слова, братишки.
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/106707/?c=1#c7908811
(ответить)
редкое конечно говно это челсе
понабрали макак втридорага, а замашки богемные
да даже смеяться над этими убогими уже впадлу, опущенцы
а скоро ещё очки снимут
(ответить)
Охранник, ты где?
(ответить)
Охранник в моче
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У Челси за последние два сезона было много плохих матчей. Но этот — пока что главный позор периода Боэли. Выходить на второй тайм против команды из подвала таблицы ведя в счёте и имея на игрока больше и не выиграть — это просто ебучейший пиздец
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Гегенчмонси потихоньку встаёт с колен. Угочуквы набираются опыта. Команда движется в правильном направлении!!!
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Целое очко против Бёрнли, который играл в меньшинстве. Миллиард потихоньку начинает приносить дивиденды, дальше больше! Хейтеры чё с ебалом?
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6ля это посмешище, а не клуб
(ответить)
Позорище
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Заглатульси опять не может обыграть команду чемпионшипа в большинстве ) обсосы отскочили на своем поле
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Членчи героически вырвал очко на своём унитазе.
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Чулщи это тот еще шит, как можно быть такими пидорами. На своем поле отсосать у худший команды лиги которая играет с 40 минуты в 9 в поле ахахаха ор сука
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Мне совсем не нравится заголов, по данному матчу, что значит ушли? Вы посмотрите какие красивые голы забивали игроки Бернли, не важно в какое время.
Заголовок должен звучать так- Челси спас свое очко с грозным, довольно опытным соперником.
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Не, я просто поражаюсь этим шизоидам из секты "Челси навсегда топ", тупее и зашореннее созданий я не видел.
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если бы не рахимушка, проебали бы, имхо. Моменты появились, когда на поле вышел воспитанник великого Ливерпуля.
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