"Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Лутоном"

Пропустив уже на третьей минуте, "Тоттенхэм" смог отпраздновать волевую победу над "Лутоном" со счетом 2:1.

Главный тренер "шпор" Анге Постекоглу ограничился сменой нападающего, на сей раз выпустив впереди Тимо Вернера, а не Бреннана Джонсона.



У "шляпников" с первых минут появились Люк Берри и Андрос Таунсенд, заменив Джордана Кларка и Чидози Огбене.



Матч на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" начался с гола гостей уже на третьей минуте. Тахит Чонг получил поперечную передачу от партнера в штрафной и вторым касанием закатил мяч в дальний угол ворот — 0:1.



Неожиданно поведя в счете, гости отдали мяч под контроль сопернику, но тот словно не знал, что с ним делать. Хозяевам не удавалось доводить свои атаки до ударов.



На 15-й минуте Вернер взял игру на себя, ворвался в штрафную, раскачал защитника и пробил, но мяч слегка разминулся с дальним углом ворот.



Спустя пять минут Сон Хен Мин одним ударом обстучал обе штанги ворот, а две попытки "Тоттенхэма" сыграть на добивании самоотверженно блокировались защитниками "Лутона".



До перерыва "шпоры" так и не смогли дожать своего соперника, лишь раз пробив в створ за первые 45 минут.



В перерыва Постекоглу выпустил Джонсона, и уже на 51-й минуте замена сработала. Сыграв в стенку с партнером, Бреннан прострелил с правого края штрафной к дальней штанге, где Исса Каборе совершил автогол — 1:1.



"Тоттенхэм" воодушевился и принялся искать победный гол. Правда, однажды "шпоры" заигрались, и Джордан Кларк едва снова не вывел "Лутон" вперед, но Гульельмо Викарио отразил его удар низом.



На 78-й минуте "шляпникам" откровенно повезло, потому что Алфи Даути вынес мяч уже с линии ворот после удара в упор Сона.



Гости были чрезвычайно уставшими в концовке матча, а хозяева сделали над собой усилие и вырвали победу на 86-й минуте. Вернер прострелил с левого фланга в штрафную, где Джонсон отбросил мяч на Сона, а тот пробил с рикошетом — 2:1.



Игра давалась "Тоттенхэму" тяжело в этом матче, особенно в первом тайме. Однако постепенно "шпоры" измотали своего соперника и набрали важные три очка.



"Тоттенхэм" — "Лутон". Отчет о матче