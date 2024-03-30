Де Дзерби: "Пока не решил, каким будет мое будущее"

Наставник "Брайтона" Роберто Де Дзерби поставил под сомнение свое будущее в клубе.

Согласно слухам, "Ливерпуль" и "Бавария" всерьез рассматривают вариант с приглашением Де Дзерби после того, как Хаби Алонсо решил остаться в "Байере".



Сватают Роберто и в другие клубы, включая "Барселону", и 44-летний итальянец признается, что пока не принял решение насчет своего будущего.



"Я буду решать свое будущее по-другому. Я хочу поговорить со своим клубом. У меня есть контракт, но проблема не в контракте — проблема в том, чтобы найти одинаковый план, одинаковую цель и одинаковое видение будущего".



"Я пока не решил, каким будет мое будущее, потому что у меня есть контракт, но я в любом случае хочу поговорить с Тони (Блумом), со своим клубом, чтобы понять их план, понять план Тони. А затем мы без проблем примем совместное решение".



"Думаю, мои отношения с моими игроками и моими фанатами не изменятся в зависимости от моего будущего. То, чего мы добились, стало историей, и мы не можем забывать это".



"В будущем я хочу сохранить свои амбиции, свою мотивацию. Я живу футболом 24 часа в сутки, и я хочу знать их план. Я хочу знать, каков их проект и что ждет нас в будущем. Потому что, если мне не будет комфортно, если у меня не будет правильной мотивации, я больше не смогу оставаться", — цитирует Де Дзерби Sky Sports.