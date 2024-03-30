Клопп: "Макаллистер оказался точно тем игрокам, как я и надеялся"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что полузащитник Алексис Макаллистер оправдал его ожидания.

Прошлым летом Макаллистер стал одним из четырех новичков "Ливерпуля", присоединившись из "Брайтона" по сделке стоимостью 35 миллионов фунтов.



С тех пор Макаллистер утвердился ключевым игроком "Ливерпуля" и уже успел завоевать Кубок Лиги с "красными". Однако удивить Клоппа 25-летнему аргентинцу не удалось.



"Алексис оказался точно тем игрокам, как я и надеялся. Он очень влияет на игру, очень умен, он отличный парень. Также он любит играть за "Ливерпуль", и это действительно важно".



"Он диктует ритм, он делает разницу, он может контролировать игровые моменты. Он всегда на месте, всегда вовлечен, для него нет ничего чересчур. Он является игроком самого, самого, самого высокого уровня. Однако у нас было это чувство, когда мы подписывали его. Он оправдал наши ожидания и даже больше", — цитирует Клоппа Daily Mirror.