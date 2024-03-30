Артета: "Гвардиола — лучший тренер в мире с большим перевесом"

Наставник "Арсенала" Микель Артета назвал своего коллегу Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити" лучшим тренером в мире.

До ухода в "Арсенал" в декабре 2019 Артета на протяжении трех лет ассистировал Гвардиоле в "Сити".



И хотя сейчас второй сезон подряд Артета и Гвардиола являются прямыми конкурентами в борьбе за титул Премьер-Лиги, это ничуть не изменило отношение ученика к своему учителю.



"Мое восхищение им и мои чувства к нему определенно не изменились. По моему мнению, он является лучшим тренером в мире с большим перевесом, и он один из самых милых людей, что я встречал в футболе".



"Он определенно один из тех, с кем мне было веселее и смешнее всего работать. Так останется навсегда".



"Чтобы достичь их уровня, нужно сделать большие шаги, и я думаю, мы их сделали за последние сезоны. Мы становимся гораздо ближе, и теперь важно постараться окончательно сравняться и попытаться стать лучше, чем они", — цитирует Артету ESPN.