МЮ может использовать Гринвуда для покупки Бремера

Нападающий Мейсон Гринвуд может помочь "Манчестер Юнайтед" заполучить защитника "Ювентуса" Глейсона Бремера грядущим летом.

Укрепление центра обороны является одним из приоритетов для "Юнайтед" на летнее трансферное окно, и ранее пресса уже сообщала об интересе "красных дьяволов" к Бремеру.



Бремер сделал имя еще в сезоне 2020/21, когда, выступая за "Торино", был признан лучшим защитником в Серии А.



Как сообщает La Gazzetta dello Sports, для приобретения Бремера потребуется сумма в 51 миллион фунтов, однако "Юнайтед" может использовать встречный интерес "Ювентуса" к Гринвуду, которого "дьяволы" на этот сезон отправили в аренду в "Хетафе".



По слухам, "Юнайтед" оценивает 22-летнего англичанина в 34 млн. фунтов, поэтому "дьяволам" потребуется не такая большая доплата, чтобы заполучить 27-летнего бразильца.