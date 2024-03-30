Гвардиола: "Все команды в Премьер-Лиге хотели бы заполучить Райса"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что каждая команда в Премьер-Лиге хотела бы заполучить полузащитника "Арсенала" Деклана Райса.

Райс проявляет себя с лучшей стороны в "Арсенале" после перехода из "Вест Хэма" за 105 миллионов фунтов прошлым летом и в воскресенье сыграет против "Сити", который тоже пытался его заполучить.



По словам Гвардиолы, Райс просто не захотел переходить к "горожанам", и Хосеп относится к решению 25-летнего англичанина с уважением.



"Есть много игроков, которых мы хотели и которые решали не переходить к нам. У нас длинный список".



"Обычно они просто не хотят переходить, дело в цене или что-либо еще, поэтому такое случается. Он принял решение, хорошее решение, и удачи ему. Все команды в Премьер-Лиге хотели бы заполучить Деклана Райса".



"Он является капитаном сборной Англии, он все еще молодой игрок, который регулярно и много играет. Поэтому "Арсенал" и был настойчив", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.