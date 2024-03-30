Майну рискует пропустить матч с "Брентфордом"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кобби Майну рискует пропустить матч Премьер-Лиги против "Брентфорда" в субботу вечером.

В минувший вторник 18-летний Майну впервые в своей карьере появился в стартовом составе сборной Англии, приняв участие в товарищеском матче против Бельгии.



По возвращении в расположение "Юнайтед" Майну пожаловался на плохое самочувствие, а в четверг даже не смог тренироваться.



"Я не знаю (будет ли Майну доступен против "Брентфорда"), но мы надеемся. Сегодня он здесь, он полностью не восстановился, но у нас еще много часов до завтра, учитывая то, что матч начнется в 8 вечера", — цитирует главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага Daily Mail.