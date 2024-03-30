Премьер-Лига может снять с "Челси" более 10 очков

Челси Премьер-Лига может снять с "Челси" более 10 очков в следующем сезоне за нарушение правил финансового фейр-плей.

Два предыдущих сезона "Челси" завершил с общим убытком в 211.5 млн. фунтов, тогда как правила ФФП Премьер-Лиги устанавливают лимит убытка в 105 млн. фунтов за трехлетний период.

Чтобы избежать санкций, "Челси" придется совершить ряд крупных продаж до 30 июня, что само по себе выглядит сложной задачей, а с наложением на Евро-2024 — и того сложнее.

Таким образом, "Челси" рискует отразить более внушительный убыток, нежели "Эвертон" и "Ноттингем Форест", которые в этом сезоне были наказаны снятием шести и четырех очков, соответственно.

Как сообщает Football Insider, Премьер-Лига готова самым суровым образом наказать "Челси", сняв более 10 очков. Для "синих" это рискует обернуться очередным сезоном в середине таблицы.


Метки Премьер-Лига, ФФП, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.03.2024 13:00

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Последние комментарии:




  1. hunter022 30.03.2024 13:44 # hunter022
    Даёшь -50 очков на старте сезона для пенсионеров!!!

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  2. moneycity 30.03.2024 13:37 # moneycity
    Новость запостили в 13:00, а обоссанная полуметровая чурка на микки уже тут как тут в 13:01. Главная фанатка какульси.

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  3. w1 30.03.2024 13:20 # w1
    Что за херня, Боулян? Какие 200? давай еще ярд!

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  4. chelsia-hueta 30.03.2024 13:13 # chelsia-hueta
    Добро пожаловать в чемпион шип )))

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  5. ponasenkov-lfc 30.03.2024 13:04 # ponasenkov-lfc
    Легче просто расформировать этот недоклуб, чтоб его фанаты-дешёвки уже сейчас начинали искать новые варианты, за кого можно было бы притапливать.

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  6. theo-zm 30.03.2024 13:03 # theo-zm
    Им место в чемпионшипе

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  7. tihinya-moiyobir 30.03.2024 13:01 # tihinya-moiyobir
    ПХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА

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