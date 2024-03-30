Премьер-Лига может снять с "Челси" более 10 очков в следующем сезоне за нарушение правил финансового фейр-плей.

Два предыдущих сезона "Челси" завершил с общим убытком в 211.5 млн. фунтов, тогда как правила ФФП Премьер-Лиги устанавливают лимит убытка в 105 млн. фунтов за трехлетний период.



Чтобы избежать санкций, "Челси" придется совершить ряд крупных продаж до 30 июня, что само по себе выглядит сложной задачей, а с наложением на Евро-2024 — и того сложнее.



Таким образом, "Челси" рискует отразить более внушительный убыток, нежели "Эвертон" и "Ноттингем Форест", которые в этом сезоне были наказаны снятием шести и четырех очков, соответственно.



Как сообщает Football Insider, Премьер-Лига готова самым суровым образом наказать "Челси", сняв более 10 очков. Для "синих" это рискует обернуться очередным сезоном в середине таблицы.