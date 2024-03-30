Премьер-Лига может снять с "Челси" более 10 очков
Премьер-Лига может снять с "Челси" более 10 очков в следующем сезоне за нарушение правил финансового фейр-плей.
Два предыдущих сезона "Челси" завершил с общим убытком в 211.5 млн. фунтов, тогда как правила ФФП Премьер-Лиги устанавливают лимит убытка в 105 млн. фунтов за трехлетний период.
Чтобы избежать санкций, "Челси" придется совершить ряд крупных продаж до 30 июня, что само по себе выглядит сложной задачей, а с наложением на Евро-2024 — и того сложнее.
Таким образом, "Челси" рискует отразить более внушительный убыток, нежели "Эвертон" и "Ноттингем Форест", которые в этом сезоне были наказаны снятием шести и четырех очков, соответственно.
Как сообщает Football Insider, Премьер-Лига готова самым суровым образом наказать "Челси", сняв более 10 очков. Для "синих" это рискует обернуться очередным сезоном в середине таблицы.
30.03.2024 13:00
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Последние комментарии:
Даёшь -50 очков на старте сезона для пенсионеров!!!
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Новость запостили в 13:00, а обоссанная полуметровая чурка на микки уже тут как тут в 13:01. Главная фанатка какульси.
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Что за херня, Боулян? Какие 200? давай еще ярд!
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Добро пожаловать в чемпион шип )))
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Легче просто расформировать этот недоклуб, чтоб его фанаты-дешёвки уже сейчас начинали искать новые варианты, за кого можно было бы притапливать.
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Им место в чемпионшипе
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ПХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА
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