Дортмундская "Боруссия" может позвать Поттера

Бывший главный тренер "Челси" и "Брайтона" Грэм Поттер стал кандидатом на работу с дортмундской "Боруссией".

Год назад Поттер был уволен из "Челси", и с тех пор медиа сватали 48-летнего англичанина во множество клубов и сборных.



HITC может подтвердить, что за эти 12 месяцев Поттер отклонил ряд предложений, потому что все еще ищет правильную работу и правильное время для возвращения в футбол.



Таким вариантом для Поттера может стать "Боруссия", которая рассматривает Грэма одним из наиболее предпочтительных кандидатов на замену своему нынешнему рулевому Эдину Терзичу в конце сезона.



В последние месяцы пресса активно спекулирует насчет возможного увольнения Терзича, чья команда рискует не удержаться в топ-4 Бундеслиги из-за дышащего в спину "РБ Лейпциг".