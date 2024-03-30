Дортмундская "Боруссия" может позвать Поттера

Грэм Поттер Бывший главный тренер "Челси" и "Брайтона" Грэм Поттер стал кандидатом на работу с дортмундской "Боруссией".

Год назад Поттер был уволен из "Челси", и с тех пор медиа сватали 48-летнего англичанина во множество клубов и сборных.

HITC может подтвердить, что за эти 12 месяцев Поттер отклонил ряд предложений, потому что все еще ищет правильную работу и правильное время для возвращения в футбол.

Таким вариантом для Поттера может стать "Боруссия", которая рассматривает Грэма одним из наиболее предпочтительных кандидатов на замену своему нынешнему рулевому Эдину Терзичу в конце сезона.

В последние месяцы пресса активно спекулирует насчет возможного увольнения Терзича, чья команда рискует не удержаться в топ-4 Бундеслиги из-за дышащего в спину "РБ Лейпциг".


Метки Боруссия, Поттер, слухи, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 30.03.2024 12:00

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  1. alexomck 30.03.2024 12:06 # alexomck
    Американские специалисты так прокачали репутацию Челси, что провал там на интерес других клубов и карьеру влияет минимально.

    (ответить)

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