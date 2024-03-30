Тен Хаг — о слухах насчет Саутгейта в МЮ: "Мне все равно"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что равнодушен к слухам насчет возможного прихода на свое место Гарета Саутгейта из сборной Англии.

Последние недели ходят упорные слухи, что совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф готов заменить Тен Хага на Саутгейта, если Гарет решится оставить сборную Англии после Евро-2024.



Но Тен Хаг старается не обращать на это внимание и считает такого рода спекуляции неотъемлемой частью своей профессии.



"Знаете, когда трудишься в "Манчестер Юнайтед", всегда будут слухи и шумиха вокруг клуба, команды, тренера, игроков, всегда будут нюансы".



"Вам (медиа) нравится спекулировать, но у нас с вами разные интересы. Хотя это и не важно — мы сосредоточены на процессе улучшения игры команды".



"Поэтому да, мне все равно".



"Я был тренером в "Аяксе", испытывая похожее давление. Ты привыкаешь к этому, когда ты работаешь на высшем уровне в футболе. Поэтому нам все равно, игрокам все равно, мне все равно".



"Мы трудимся и взаимодействуем. Мы знаем, что нам нужно проявлять себя и добиваться правильных результатов", — цитирует Тен Хага Sky Sports.