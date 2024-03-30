Почеттино считает, что "Челси" должен быть четвертым, исходя из статистики

Маурисио Почеттино Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что его команда должна занимать четвертое место в Премьер-Лиге, если судить по статистическим данным.

К заключительному отрезку сезона 2023/24 "Челси" подходит, располагаясь в нижней половине таблицы Премьер-Лиги.

Если обратиться к статистике, то "Челси" — четвертая лучшая команда дивизиона по ожидаемой разнице мячей за матч (50.64 xG забитых и 40.88 xG пропущенных в 27 матчах, 0.36 за матч). В реальности же "синие" имеют разницу мячей +2 (47 забитых и 45 пропущенных, 0.07 за матч).

По мнению Почеттино, это говорит о том, что "Челси" находится на правильным пути.

"Если вы посмотрите на всю статистику, то мы должны быть на четвертой позиции в таблице. В силу различных причин нас там нет".

"Статистика означает, что наши дела идут хорошо. В какой области нам нужно прибавить? Нам нужно лучше сражаться и быть лучше в маленьких деталях. Со временем это придет. Ты можешь достичь этого лишь с опытом и играя вместе".

"Когда статистика хороша и показывает, что дела команды идут хорошо, но в силу различных причин мы не добиваемся заслуженных результатов, то нам нужно верить в процесс", — цитирует Почеттино BBC.


Метки Почеттино, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.03.2024 10:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 30.03.2024 11:46 # alexomck
    С какой стороны таблицы?

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  2. chelsiukpro 30.03.2024 11:15 # chelsiukpro
    Все верно Поч! Челси по игре и характеру точно не на 10 месте должен быть! Ошибки и нелепые привозы отняли не мало очков... Особенно в начале созона когда защита и кипер Санчес исполняли нелепые ляпы!

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  3. pavlix76 30.03.2024 10:58 # pavlix76
    А-хахахахаха!!!!

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  4. theo-zm 30.03.2024 10:16 # theo-zm
    Шутка юмора в том что он очень плохой тренер
    Такой тренер который ничего не добивался на этом попроще
    У него очень хорошо получается разводить своих работодателей

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  5. hunter022 30.03.2024 10:06 # hunter022
    Шутка про четвертое место, чтобы сражаться за него Боэли нужно потратить ещё пару млрд...

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