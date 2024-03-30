Почеттино считает, что "Челси" должен быть четвертым, исходя из статистики

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что его команда должна занимать четвертое место в Премьер-Лиге, если судить по статистическим данным.

К заключительному отрезку сезона 2023/24 "Челси" подходит, располагаясь в нижней половине таблицы Премьер-Лиги.



Если обратиться к статистике, то "Челси" — четвертая лучшая команда дивизиона по ожидаемой разнице мячей за матч (50.64 xG забитых и 40.88 xG пропущенных в 27 матчах, 0.36 за матч). В реальности же "синие" имеют разницу мячей +2 (47 забитых и 45 пропущенных, 0.07 за матч).



По мнению Почеттино, это говорит о том, что "Челси" находится на правильным пути.



"Если вы посмотрите на всю статистику, то мы должны быть на четвертой позиции в таблице. В силу различных причин нас там нет".



"Статистика означает, что наши дела идут хорошо. В какой области нам нужно прибавить? Нам нужно лучше сражаться и быть лучше в маленьких деталях. Со временем это придет. Ты можешь достичь этого лишь с опытом и играя вместе".



"Когда статистика хороша и показывает, что дела команды идут хорошо, но в силу различных причин мы не добиваемся заслуженных результатов, то нам нужно верить в процесс", — цитирует Почеттино BBC.