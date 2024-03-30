Тен Хаг не удивлен успехами Майну в сборной Англии

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что его не удивили успехи полузащитника Кобби Майну в сборной Англии.

В этот международный перерыв 18-летний Майну впервые в своей карьере был вызван в сборную Англии. И если против Бразилии Кобби лишь выше на замену, то против Бельгии появился с первых минут.



Именно Майну был признан лучшим игроком товарищеского матча с бельгийцами в минувший вторник (2:2), однако Тен Хаг давно знает, на что способен его юниор.



"Думаю, он был очень хорош, но мы не удивлены. Мы видели, на что он способен, и он очень быстро адаптируется к высоким уровням. Он выглядел очень естественно, и мы, конечно, очень рады за него и очень гордимся".



"Это замечательно для академии. Это большой комплимент всему клубу. Прежде всего — ему самому, потому что он это сделал, но также — всем тем, кто работал с ним на протяжении его времени в академии. Это очень хорошие новости для "Манчестер Юнайтед".



"Пока что он держится очень хорошо. Будучи тренерами, мы будем вмешиваться, если он пересечет черту, но пока в этом не было необходимости, потому что он хочет стараться изо всех сил каждый день. Он просто хочет получать удовольствие на поле. Доминировать, диктовать игру и побеждать в матче", — цитирует Тен Хага The Telegraph.