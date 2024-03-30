Клопп похвалил Де Дзерби

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп выступил с похвалой в адрес своего коллеги Роберто Де Дзерби из "Брайтона".

После решения Хаби Алонсо остаться в "Брайтоне" Де Дзерби считается одним из фаворитов на роль преемника для Клоппа в "Ливерпуле".



В ближайшее воскресенье "Ливерпуль" как раз примет "Брайтон", и в преддверии этого матча Премьер-Лиги Клопп поделился своим мнением насчет Де Дзерби и его команды.



"Все мы знаем, насколько сложно бывает против "Брайтона". Очевидно, Роберто трудится невероятным образом там. Матчи против "Брайтона" отличаются, определенно".



"Мы знали, что сделал Грэм (Поттер) до его прихода, но никто не знал, как они будут выглядеть при Роберто. То, как команда заиграла в его стиле, весьма впечатляет. С тех пор их игра становится только лучше. Это довольно впечатляет".



"Они играют по-другому, нежели мы, и я бы не смог натренировать так, как они играют. Это не в моем духе. Но за этим приятно наблюдать! Их стиль очень требователен к игрокам, которые должны занимать четкие позиции и пасовать в правильные зоны в правильный момент времени".



"Он — тренер топ-уровня. Его дела идут хорошо, и за его командой очень интересно наблюдать. Мне нравится наблюдать за ними, если честно. Это усложняет нам жизнь. Они очень хороши в том, что делают, и в свой день могут победить любую команду", — цитирует Клоппа Daily Express.