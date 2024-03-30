"Бавария" выбирает между Де Дзерби и Нагельсманном

Роберто Де Дзерби из "Брайтона" и Юлиан Нагельсманн стали двумя фаворитами на роль следующего главного тренера "Баварии".

В пятницу Хаби Алонсо объявил, что остается в "Байере", чем расстроил не только "Ливерпуль", но и "Баварию", которая видела в нем замену для покидающего клуб в конце сезона Томаса Тухеля.



Как сообщает Sky Sport Germany, теперь "Бавария" сосредоточилась на Де Дзерби и Нагельсманне, причем контакт с обоими уже налажен.



Боссы "Баварии" надеются окончательно определиться со следующим рулевым уже в апреле. Что касается упоминавшегося в прессе Ральфа Рангника, то он не относится к числу фаворитов.



Добавим, Де Дзерби также связывают с назначением в "Ливерпуле". А Нагельсманн уже имеет опыт работы в "Баварии", откуда он был уволен год назад, спустя несколько месяцев возглавив немецкую сборную.