30-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 30 марта, восемью поединками стартует 30-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

НЬЮКАСЛ — ВЕСТ ХЭМ 15:30



73% своих очков в этом сезоне Премьер-Лиги — 29 из 40 — "Ньюкасл" набрал дома, и это второй высший показатель в дивизионе. "Вест Хэм" потерпел четыре поражения в шести выездных матчах в 2024 году во всех соревнованиях, все четыре раза проиграв без забитых голов. "Молотобойцы" могут похвастать единственной победой в девяти последних встречах с "сороками" в высшем дивизионе — 2:4 на "Сент-Джеймс Парк" в первом туре сезона 2021/22 (4 ничьи, 4 поражения).



Из лазарета "Ньюкасла" могут вернуться Киран Триппьер, Тино Ливраменто и Харви Барнс. Для Свена Ботмана сезон завершен. Льюис Майли пропустит некоторое время с травмой спины.



Набрав 10 желтых карточек, к двухматчевой дисквалификации приступает полузащитник "Вест Хэма" Эдсон Альварес. Физиотерапевтам предстоит оценить состояние Найефа Агерда, Лукаса Пакеты и Мохаммеда Кудуса. Максвел Корне набирает форму в тренировках.



ТОТТЕНХЭМ — ЛУТОН 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Тоттенхэм" выиграл шесть из семи последних домашних матчей в Премьер-Лиге (1 поражение). "Лутон" не знает побед уже восемь поединков чемпионата кряду (3 ничьи, 5 поражений). "Шляпники" не проиграли ни одной из 10 последних встреч со "шпорами" в чемпионате (6 побед, 4 ничьи), однако эти соперники не встречались с 1991 года.



Защитник "Тоттенхэма" Микки Ван де Вен восстановился после травмы задней поверхности бедра. Фрэйзер Форстер, Райан Сессеньон и Манор Соломон остаются в лазарете.



Вингер "Лутона" Чидози Огбене вернулся из своей сборной с повреждением задней поверхности бедра. Алфи Даути и Пелли Раддок Мпанзу должны быть в порядке, несмотря на полученные в предыдущем матче ушибы.



ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — ФУЛХЭМ 18:00



"Шеффилд Юнайтед" выиграл лишь один из 12 последних матчей в Премьер-Лиге (3 ничьи, 8 поражений). "Фулхэм" одержал только две победы в 14 выездных поединках этого сезона Премьер-Лиги (4 ничьи, 8 поражений). "Дачники" выиграли лишь раз в 10 последних выездах к "клинкам" во всех соревнованиях — 4:5 в рамках Чемпионшипа в ноябре 2017 (3 ничьи, 6 поражений).



Защитник "Шеффилд Юнайтед" Мейсон Холгейт снова доступен после дисквалификации, а Анис Слиман и Кэмерон Арчер — после травм. Джордж Болдок под вопросом.



Защитник "Фулхэма" Калвин Бэсси досрочно вернулся из сборной Нигерии, однако это не помешает ему сыграть в субботу.



НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 18:00



"Ноттингем Форест" лишь однажды сохранил свои ворота на замке в 18 последних матчах Премьер-Лиги. "Кристал Пэлас" не знает побед уже восемь выездных поединков чемпионата (3 ничьи, 5 поражений). "Лесники" еще никогда не проигрывали "орлам" в рамках Премьер-Лиги (3 победы, 4 ничьи).



Нападающий "Форест" Крис Вуд восстановился после небольшого повреждения. Вилли Боли вернулся из своей сборной травмой и теперь присоединится в лазарете к Гонсало Монтиелю, Нуну Таварешу, Оле Айне и Тайво Авоньи.



Голкипер "Пэлас" Сэм Джонстон перенес операцию на локте и в этом сезоне уже не сыграет. Майкл Олисе приступил к тренировкам, но выйти на поле пока не готов. Даниэль Муньос и Джеффри Шлюпп должны быть в порядке.



ЧЕЛСИ — БЕРНЛИ 18:00



"Челси" одержал пять побед в шести последних домашних матчах Премьер-Лиги — на одну больше, чем в 22 предыдущих. "Бернли" набрал четыре очках в двух последних поединках чемпионата, впервые в сезоне сумев не проиграть два раза подряд. "Синие" потерпели только одно поражение в 17 последних встречах с "бордовыми" в Премьер-Лиге — 2:3 дома в августе 2017 (12 побед, 4 ничьи).



"Челси" нужно оценить готовность к матчу Бена Чилуэлла и Коула Палмера. Мало Гюсто оправился после вирусной болезни. Роберт Санчес, Трево Чалоба и Кэрни Чуквуэмека травмированы.



Нападающий Давид Датро Фофана не сыграет за "Бернли" из-за условий своей аренды. Лайл Фостер под вопросом. Аарон Рэмси, Натан Редмонд и Лука Колеошо травмированы.



БОРНМУТ — ЭВЕРТОН 18:00



Прежде у "Борнмута" еще никогда не было так много очков на данной стадии сезона Премьер-Лиги — 35. "Эвертон" рискует повторить клубный антирекорд из 12 матчей Премьер-Лиги кряду без побед. "Вишенки" не проиграли ни одной из шести домашних встреч с "ирисками" в Премьер-Лиге (4 победы, 2 ничьи).



Защитник "Борнмута" Макс Ааронс может сыграть впервые с января. Маркос Сенеси и Луис Синистерра остаются в лазарете, но Ллойд Келли возобновил тренировки.



Полузащитник "Эвертона" Идрисса Гейе залечил свой пах, но Арно Данжума пока не готов.



АСТОН ВИЛЛА — ВУЛВЕРХЭМПТОН 20:30



"Астон Вилла" потерпела три поражения в четырех последних матчах Премьер-Лиги на "Вилла Парк" — как и в 23 первых домашних при Унаи Эмери. "Вулверхэмптон" набрал 22 очка после Рождества — только у трех первых команд больше. "Вилланы" не выиграли ни одной из шести последних встреч с "волками" в Премьер-Лиге (3 ничьи, 3 поражения).



Защитник "Виллы" Мэтти Кэш пропустит минимум пару недель с травмой задней поверхности бедра. Джейкоб Рэмси должен залечить свою лодыжку. Джон Макгинн все еще дисквалифицирован.



Нападающий "Вулверхэмптона" Матеус Кунья решил свои проблемы с задней поверхностью бедра. Крейг Доусон, Педру Нету, Жан-Рикнер Бельгард и Хван Хи Чхан команде не помогут.



БРЕНТФОРД — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз



В 18 последних матчах Премьер-Лиги "Брентфорд" набрал только 10 очков — меньше всех в дивизионе. 12 из 15 своих побед в этом сезоне Премьер-Лиги "Манчестер Юнайтед" одержал с перевесом в один гол. "Пчелы" выиграли лишь одну из 10 последних встреч с "красными дьяволами" во всех соревнованиях (1 ничья, 8 поражений).



Защитник "Брентфорда" Серхио Регилон дисквалифицирован из-за своего удаления против "Бернли". Бриан Мбемо может выйти в старте впервые с декабря. Итан Пиннок и Кристиан Нергор травмированы.



"Юнайтед" надеется на возвращение в строй защитников Лисандро Мартинеса и Харри Магуайра. Амад Диалло отбывает дисквалификацию.