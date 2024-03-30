"Ливерпуль" сможет выкупить Аморима за 12.8 млн. фунтов

"Ливерпулю" придется заплатить 15 миллионов евро (12.8 млн. фунтов) "Спортингу" в качестве компенсации за главного тренера Рубена Аморима.

В пятницу главный тренер "Байера" Хаби Алонсо, считавшийся фаворитом на роль преемника для Юргена Клоппа, лично объявил, что останется в Леверкузере на следующий сезон.



По информации журналиста Фабрицио Романо, теперь "Ливерпуль" сосредоточен на 39-летнем Амориме, хотя по-прежнему рассматривает и другие кандидатуры.



А The Telegraph сообщает, что в контракте Аморима есть пункт, позволяющий заинтересованному клубу освободить Рубена от обязательств перед "Спортингом" за 12.8 млн. фунтов.



При этом к лету 2025 стоимость выкупа Аморима снизится до 10 млн. евро (8.5 млн. фунтов).



Наличие такого рода пункта значительно упрощает процесс переговоров, потому что "Ливерпулю" достаточно заручиться согласием самого Аморима и выплатить необходимую сумму.



Прежде пресса сообщала, что новый контракт, подписанный Аморимом в 2022 году, предусматривает гораздо более высокие отступные — примерно в два раза выше, но эта информация не соответствует действительности.



Своей работой в Лиссабоне Аморим заслужил репутацию одного из перспективнейших тренеров в Европе. Уже в своем первом полном сезоне в клубе Рубен принес "Спортингу" первый за 19 лет титул португальского первенства.