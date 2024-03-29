Гари О'Нил не собирается в "Юнайтед"

Главный тренер "Вулверхэмптона" Гари О'Нил опроверг слухи насчет своего перехода в "Манчестер Юнайтед".

На днях издание ESPN опубликовало материал о том, что новые боссы "Юнайтед" находятся под впечатлением от 40-летнего О'Нила и хотят переманить Гари в свой клуб.



Утверждалось, что О'Нил может получить некоторую должность в структуре "Юнайтед", и это не обязательно будет главный тренер.



Однако в пятницу О'Нил опроверг эти слухи, а также заверил, что видит себя исключительно главным тренером.



"Я не знаю, кто это распускает. Когда я рос, "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" всегда ощущались особенными. Это честь, когда тебя связывают с ними, даже если в этом нет правды".



"Мне нравится здесь. Я являюсь главным тренером, я всегда буду главным тренером. Я по-настоящему наслаждаюсь своим пребыванием в "Вулверхэмптоне". Я узнал об этом слухах, только когда наша команда по работе с медиа готовила меня к вашим вопросам", — цитирует О'Нила BBC.