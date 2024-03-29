Хау: "У Тонали заболевание, не нужно наказывать его еще сильнее"

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау призвал FA не расширять дисквалификацию полузащитника Сандро Тонали за нарушение запрета на ставки.

Стоило Тонали отбыть половину своей 10-месячной дисквалификации за нарушения запрета на ставки в Италии, как FA обвинила Сандро в 50 нарушениях аналогичного запрета уже в Англии.



По мнению Хау, расширение дисквалификации не поможет решить проблему Тонали. Эдди призывает относиться к зависимости 23-летнего итальянца от ставок как к медицинскому заболеванию.



"Эти обвинения не стали сюрпризом для нас. Сандро сотрудничал с первого дня и был очень честен с клубом, с нами, с властями насчет своих поступков и своих проблем. Поэтому вчера мы не не были удивлены".



"Конечно, это могло стать сюрпризом для людей снаружи, когда они услышали эти новости, но мы поддерживаем его на протяжении всего этого периода".



"Во многом это заболевание. Конечно, от выдвинутых FA обвинений это заболевание не прекратится, от переезда из Италии в Англии не прекратится. Это заболевание уже было с ним, и именно так люди должны смотреть на это".



"Поэтому давайте не будем винить его во всех грехах и наказывать еще сильнее, потому что я не думаю, что это позволит добраться до корня проблемы".



"Нам нужно защитить всех наших игроков, потому что каждый уязвим к этому. Это становится все более значительной проблемой в обществе, так что проблема не только в Сандро", — цитирует Хау The Telegraph.