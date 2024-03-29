Артета: "Сити" поднял планку до невиданных прежде уровней"

Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что "Манчестер Сити" поднял планку до "невиданных прежде уровней в футболе".

В ближайшее воскресенье "Арсенал" совершит выезд к "Сити". "Канониры" лидируют в Премьер-Лиге, но имеют всего одно очко преимущества над хозяевами "Этихад".



Впервые за 10 лет первые три команды Премьер-Лиги находятся на дистанции в одно очко после 28 матчей, потому что здесь же и "Ливерпуль", и Артета чувствует, что "горожане" стал эталоном для своих соперников.



"Это будет матч огромной важности для обеих команд. Если мы одержим победу, это придаст нам огромный импульс, но после этого будет еще много матчей".



"Они подняли планку до невиданных прежде уровней в футболе. Ты должен поспевать за ними, и именно это мы стараемся делать".



"Мы учимся соответствовать этому уровню. Мы хотим быть на этом уровне. За последние два-три года мы приблизились к этому. Нам нужно сократить отставание и постараться быть лучше, чем они".



"Они заслужили право, чтобы каждый рассматривал их как пример. Это помогло нам поднять свой уровень и требования, пытаясь быть похожими на них и стремясь превзойти их", — цитирует Артету BBC.