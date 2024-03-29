Шоу еще может сыграть в этом сезоне

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу все еще может вернуться до окончания сезона, а значит и поехать на Евро-2024.

Три недели назад главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что 28-летний Шоу, вероятно, уже не сыграет в этом сезоне, как и дублер Люка в лице Тирелла Маласиа.



Шоу пропустил пять последних матчей "Юнайтед" с тех пор, как получил травму задней поверхности бедра против "Лутона" 18 февраля, однако Люк имеет шансы запрыгнуть на подножку уходящего поездка и попасть в заявку сборной Англии на Евро-2024.



"Я ожидаю, что он вернется до окончания сезона. Таков план, он движется в соответствии с графиком и вернется в состав нашей команды", — приводит слова Тен Хага The Telegraph.