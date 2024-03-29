Клопп прокомментировал решение Алонсо остаться в "Байере"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал решение своего коллеги Хаби Алонсо остаться в "Байере".

Ранее днем Алонсо, считавшийся кандидатом номер один на роль преемника Клоппа, объявил, что остается в Леверкузене на следующий сезон.



Клопп, который в свое время похожим образом задержался в дортмундской "Боруссии", отлично понимает решение 42-летнего испанца.



"Речь о молодом тренере, чьи дела в клубе идут очень хорошо, и я могу сказать кое-что об этом. Я сам был в похожем положении, я поступил практически так же и никогда не пожелал об этом. Это практически все, что я могу сказать насчет этого".



"Он трудится невероятным образом там. У "Байера" хорошая команда, и они, наверное, смогут сохранить свой состав вместе. Существует такая вероятность, хотя так бывает не всегда. Поэтому, как я понимаю, это то, чего он хочет. Что касается остального, то мне нечего сказать. Вот и все", — цитирует Клоппа Evening Standard.