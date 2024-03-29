Уолкер и Стоунс пропустят матч против "Арсенала"

Защитники "Манчестер Сити" Кайл Уолкер и Джон Стоунс пропустят матч Премьер-Лиги против "Арсенала" в ближайшее воскресенье из-за травм.

Напомним, у обоих "горожан" проблемы со здоровьемм возникли в сборной Англии. Уолкер повредил заднюю поверхность бедра против Бразилии, Стоунс травмировал приводящую мышцу против Бельгии.



Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола не устанавливает какие-либо сроки, но Уолкер проведет в лазарете дольше, чем Стоунс.



Что касается Эдерсона, Мануэля Аканджи и Кевина Де Брюйне, то они, как ожидается, будут готовы выйти на поле "Этихад" против лидера Премьер-Лиги.



"Кайл и Джон отсутствуют. Что поделать. Травма Кайла сложнее, чем у Джона, но я не знаю, сколько матчей это займет", — цитирует Гвардиолу The Independent.