Уолкер и Стоунс пропустят матч против "Арсенала"

Кайл Уолкер и Джон Стоунс Защитники "Манчестер Сити" Кайл Уолкер и Джон Стоунс пропустят матч Премьер-Лиги против "Арсенала" в ближайшее воскресенье из-за травм.

Напомним, у обоих "горожан" проблемы со здоровьемм возникли в сборной Англии. Уолкер повредил заднюю поверхность бедра против Бразилии, Стоунс травмировал приводящую мышцу против Бельгии.

Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола не устанавливает какие-либо сроки, но Уолкер проведет в лазарете дольше, чем Стоунс.

Что касается Эдерсона, Мануэля Аканджи и Кевина Де Брюйне, то они, как ожидается, будут готовы выйти на поле "Этихад" против лидера Премьер-Лиги.

"Кайл и Джон отсутствуют. Что поделать. Травма Кайла сложнее, чем у Джона, но я не знаю, сколько матчей это займет", — цитирует Гвардиолу The Independent.


Метки Манчестер Сити, Стоунс, травмы, Уолкер

Автор mihajlo   

Дата 29.03.2024 18:00

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