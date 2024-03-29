Алонсо подтвердил, что остается в "Байере"

Хаби Алонсо Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо лично подтвердил, что не покинет Леверкузен грядущим летом.

42-летний Алонсо считался кандидатом номер один на роль следующего главного тренера и "Ливерпуля", и "Баварии".

Однако в этот международный перерыв Алонсо решил, что ему не стоит спешить со сменой клуба. Поэтому Хаби остается в "Байере", который стал его первой самостоятельной работой на тренерском поприще в октябре 2022.

"Я чувствую, что это правильное место для меня как для молодого тренера".

"В этом сезоне мы столкнулись с большими спекуляциями насчет моего будущего. Пока что у нас было так много матчей, мы было довольно занятыми и сосредоточенными, и я хотел использовать этот международный перерыв, чтобы подумать и принять решение".

"Игроки дали мне так много причин, чтобы продолжать верить в команду, в их самоотдачу, в их желание, в их жажду провести отличный сезон. Моя работа здесь не окончена", — цитирует Алонсо BBC.

Добавим, в данный момент "Байер" лидирует в Бундеслиге с 10 очками отрыва, а также уже достиг полуфинала Кубка Германии и четвертьфинала Лиги Европы.


Метки Алонсо, Байер, Ливерпуль, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 29.03.2024 17:00

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Последние комментарии:




  1. imf-tau 29.03.2024 17:12 # imf-tau
    Опять обоссали ватную скузню, да что ж такое-то!

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  2. moneycity 29.03.2024 17:10 # moneycity
    Хаби Алонсо 55% (8311)

    Источник: http://fapl.ru/polls/126/?res=1

    Как же обоссали скузню.

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  3. dexter 29.03.2024 17:08 # dexter
    Зассал. В Баварии - непонятки с менеджментом, в Ливерпуле - наследие Клоппа.

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  4. szobo88 29.03.2024 17:07 # szobo88
    Жаль конечно, что Алонсо не поедет в Ливерпуль. А с другой стороны, радует, что проект Байера не умрет после 1 сезона и в следующем году они могут повторить успех. Интересно будет посмотреть на эту команду в ЛЧ

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  5. division 29.03.2024 17:04 # division
    За один день дважды на лузерпуль нассикал. Легенды лузерки они все такие

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