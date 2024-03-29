Алонсо подтвердил, что остается в "Байере"

Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо лично подтвердил, что не покинет Леверкузен грядущим летом.

42-летний Алонсо считался кандидатом номер один на роль следующего главного тренера и "Ливерпуля", и "Баварии".



Однако в этот международный перерыв Алонсо решил, что ему не стоит спешить со сменой клуба. Поэтому Хаби остается в "Байере", который стал его первой самостоятельной работой на тренерском поприще в октябре 2022.



"Я чувствую, что это правильное место для меня как для молодого тренера".



"В этом сезоне мы столкнулись с большими спекуляциями насчет моего будущего. Пока что у нас было так много матчей, мы было довольно занятыми и сосредоточенными, и я хотел использовать этот международный перерыв, чтобы подумать и принять решение".



"Игроки дали мне так много причин, чтобы продолжать верить в команду, в их самоотдачу, в их желание, в их жажду провести отличный сезон. Моя работа здесь не окончена", — цитирует Алонсо BBC.



Добавим, в данный момент "Байер" лидирует в Бундеслиге с 10 очками отрыва, а также уже достиг полуфинала Кубка Германии и четвертьфинала Лиги Европы.