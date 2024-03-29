Алонсо подтвердил, что остается в "Байере"
Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо лично подтвердил, что не покинет Леверкузен грядущим летом.
42-летний Алонсо считался кандидатом номер один на роль следующего главного тренера и "Ливерпуля", и "Баварии".
Однако в этот международный перерыв Алонсо решил, что ему не стоит спешить со сменой клуба. Поэтому Хаби остается в "Байере", который стал его первой самостоятельной работой на тренерском поприще в октябре 2022.
"Я чувствую, что это правильное место для меня как для молодого тренера".
"В этом сезоне мы столкнулись с большими спекуляциями насчет моего будущего. Пока что у нас было так много матчей, мы было довольно занятыми и сосредоточенными, и я хотел использовать этот международный перерыв, чтобы подумать и принять решение".
"Игроки дали мне так много причин, чтобы продолжать верить в команду, в их самоотдачу, в их желание, в их жажду провести отличный сезон. Моя работа здесь не окончена", — цитирует Алонсо BBC.
Добавим, в данный момент "Байер" лидирует в Бундеслиге с 10 очками отрыва, а также уже достиг полуфинала Кубка Германии и четвертьфинала Лиги Европы.
29.03.2024 17:00
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Опять обоссали ватную скузню, да что ж такое-то!
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Хаби Алонсо 55% (8311)
Источник: http://fapl.ru/polls/126/?res=1
Как же обоссали скузню.
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Зассал. В Баварии - непонятки с менеджментом, в Ливерпуле - наследие Клоппа.
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Жаль конечно, что Алонсо не поедет в Ливерпуль. А с другой стороны, радует, что проект Байера не умрет после 1 сезона и в следующем году они могут повторить успех. Интересно будет посмотреть на эту команду в ЛЧ
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За один день дважды на лузерпуль нассикал. Легенды лузерки они все такие
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