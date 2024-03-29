Палинья уверен, что Аморим достаточно хорош для "Спортинга"

Полузащитник "Фулхэма" и сборной Португалии Жоау Палинья уверен, что его соотечественник Рубен Аморим, занимающий пост главного тренера "Спортинга", достаточно хорош для работы с "Ливерпулем".

Аморим стал одним из двух фаворитов на роль преемника для главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа после того, как стало известно, что Хаби Алонсо, вероятно, останется в "Байере".



В свое время Палинья сыграл 87 матчей за "Спортинг" при Амориме и помог лиссабонцам завоевать их первый за 19 лет титул в 2021 году, поэтому Жоау полон уверенности, что Рубен готов к работе топ-уровня.



"Рубен обладает большим мастерством, он один из лучших в Португалии. Он превосходно делает свою работу. Он обладает глубокими познаниями и выстраивает близкие связи с игроками. Учитывая то, как он прогрессирует, он не задержится в Португалии надолго", — сообщил Палинья O Jogo.