Палинья уверен, что Аморим достаточно хорош для "Спортинга"

Рубен Аморим Полузащитник "Фулхэма" и сборной Португалии Жоау Палинья уверен, что его соотечественник Рубен Аморим, занимающий пост главного тренера "Спортинга", достаточно хорош для работы с "Ливерпулем".

Аморим стал одним из двух фаворитов на роль преемника для главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа после того, как стало известно, что Хаби Алонсо, вероятно, останется в "Байере".

В свое время Палинья сыграл 87 матчей за "Спортинг" при Амориме и помог лиссабонцам завоевать их первый за 19 лет титул в 2021 году, поэтому Жоау полон уверенности, что Рубен готов к работе топ-уровня.

"Рубен обладает большим мастерством, он один из лучших в Португалии. Он превосходно делает свою работу. Он обладает глубокими познаниями и выстраивает близкие связи с игроками. Учитывая то, как он прогрессирует, он не задержится в Португалии надолго", — сообщил Палинья O Jogo.


Метки Аморим, Ливерпуль, Палинья, Спортинг, тренеры, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 29.03.2024 16:00

Количество просмотров Просмотров: 337

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Последние комментарии:




  1. quickelf 29.03.2024 16:28 # quickelf
    Михайлу уже налил

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  2. sapojnik 29.03.2024 16:26 # sapojnik
    ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

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  3. last-chapter 29.03.2024 16:23 # last-chapter
    Ок, так значит для «Ливерпуля» всё-таки

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