Торрес назвал любимого игрока в "Ливерпуле"

Бывший нападающий "Ливерпуля" Фернандо Торрес признался, что Мохамед Салах является его любимым игроком из нынешнего состава "красных".

В минувший уикенд Торрес в составе легенд "Ливерпуля" одержал победу 4:2 в благотворительном матче против легенд "Аякса".



Пользуясь возвращением на "Энфилд", Торрес признался в симпатиях к Салаху.



"Помню, когда он впервые оказался в Англии (с "Челси"), он был очень молод и не получал заслуженного количества игровых минут. Ему пришлось отправиться в Италию и проявить себя, чтобы обрести особенный клуб для особенного игрока".



"Вы можете видеть результаты, которых он добился. На мой взгляд, он является игроком топ-уровня и одним из лучших игроков за последние 10 лет. Я всегда говорил, что он мой любимый игрок, и я ставлю его в число лучших игроков в мире за последние 10 лет", — цитирует Торреса Daily Mirror.