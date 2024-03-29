"Тоттенхэм" определил два приоритета на летнее окно

В первую очередь "Тоттенхэм" планирует приобрести атакующего полузащитника "Ноттингем Форест" Моргана Гиббс-Уайта и нападающего грядущим летом.

Сложная ситуация с соблюдением финансового фейр-плей подталкивает "Форест" к продаже Гиббс-Уайта, к которому "Тоттенхэм" имеет давний интерес и которого "шпоры" считают идеальным игроком для стиля своего главного тренера Анге Постекоглу.



Прежде всего "Тоттенхэм" собирается укрепить свою атаку в летнее трансферное окно и, помимо Гиббс-Уайта, "шпорам" нужен центральный нападающий.



"Тоттенхэм" пока не решил, будет ли выкупать Тимо Вернера у "РБ Лейпциг" после окончания аренды. Также известно, что со стороны "шпор" существует интерес к Айвену Тоуни из "Брентфорда".



Наконец, "Тоттенхэм" может попытаться купить вингера — вроде Педру Нету из "Вулверхэмптона" и Самуэля Айлинг-Джуниора из "Ювентуса", — но это будет зависеть от того, попадут ли "шпоры" в Лигу Чемпионов.