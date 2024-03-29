Невилл назвал трех тренеров, которые не подходят МЮ

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл назвал трех тренеров, которые не подходят "красным дьяволам".

Нынешний наставник "Юнайтед" Эрик Тен Хаг находится под большим давлением и ожидает, какое решение насчет дальнейшего сотрудничества с ним примет клуб в конце сезона.



Среди возможных сменщиков Тен Хага пресса называет Гарета Саутгейта из сборной Англии, экс-наставника "Челси" Грэма Поттера и Гари О'Нила из "Вулверхэмптона", однако Невилл не верит ни в одного из них.



"Как бы хорош ни был Гарет в сборной Англии, я никогда не представлял, что это подходит для "Манчестер Юнайтед". Я не считаю подходящим Грэма Поттера, хотя насчет него тоже много слухов. Я не считаю, что Гари О'Нил и "Юнайтед" подходят друг другу".



"Инстинктивно, будучи фанатом, ты сразу чувствуешь подходит это или нет, когда слышишь какое-либо имя. Насчет них троих у меня нет этого ощущения. Я не просыпаюсь ночью и не думаю, что кто-то из них выглядит как тренер "Манчестер Юнайтед", — цитирует Невилла Daily Mirror.