Англия может получить сразу шесть путевок в Лигу Чемпионов

Трофей Лиги Чемпионов Англия может получить сразу шесть путевок в Лигу Чемпионов на будущий сезон.

Как известно, обычно в Лигу Чемпионов квалифицируются только команды, занявшие первые четыре места в Премьер-Лиге.

Однако с сезона 2024/25 УЕФА меняет формат Лиги Чемпионов, и две дополнительные путевки в элитный европейский турнир получат страны с наивысшим рейтингом.

С высокой вероятностью одна из этих двух путевок достанется Англии, которая по-прежнему представлена в Европе "Арсеналом", "Манчестер Сити", "Ливерпулем" и "Вест Хэмом".

Однако Daily Mail отмечает, что возможно такое стечение обстоятельств, при котором Англия получит еще одну, шестую, путевку в Лигу Чемпионов.

Для этого необходимо, чтобы "Вест Хэм" финишировал в Премьер-Лиге пятым и выиграл Лигу Европы. В таком случае "молотобойцы" передадут свою путевку шестой команде во внутреннем чемпионате, а сами попадут в Лигу Чемпионов в качестве победителя второго по значимости клубного турнира Европы.

Правда, такой сценарий выглядит маловероятным, потому что в данный момент команда Дэвида Мойеса занимает седьмое место и уступает девять очков пятому "Тоттенхэму", который вдобавок имеет матч в запасе.

Добавим, Премьер-Лига не получит дополнительную путевку, если команда, которая финиширует в топ-4, завоюет европейский трофей.


Метки Вест Хэм, Лига Чемпионов, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 29.03.2024 12:00

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  1. gary47 29.03.2024 12:57 # gary47
    Перед Эмери извиняться будете?

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  2. suddenly 29.03.2024 12:04 # suddenly
    >>С высокой вероятностью одна из этих двух путевок достанется Англии, которая по-прежнему представлена в Европе "Арсеналом", "Манчестер Сити", "Ливерпулем" и "Вест Хэмом".

    А как же Астон Вилла?

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