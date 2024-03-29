Англия может получить сразу шесть путевок в Лигу Чемпионов на будущий сезон.

Как известно, обычно в Лигу Чемпионов квалифицируются только команды, занявшие первые четыре места в Премьер-Лиге.



Однако с сезона 2024/25 УЕФА меняет формат Лиги Чемпионов, и две дополнительные путевки в элитный европейский турнир получат страны с наивысшим рейтингом.



С высокой вероятностью одна из этих двух путевок достанется Англии, которая по-прежнему представлена в Европе "Арсеналом", "Манчестер Сити", "Ливерпулем" и "Вест Хэмом".



Однако Daily Mail отмечает, что возможно такое стечение обстоятельств, при котором Англия получит еще одну, шестую, путевку в Лигу Чемпионов.



Для этого необходимо, чтобы "Вест Хэм" финишировал в Премьер-Лиге пятым и выиграл Лигу Европы. В таком случае "молотобойцы" передадут свою путевку шестой команде во внутреннем чемпионате, а сами попадут в Лигу Чемпионов в качестве победителя второго по значимости клубного турнира Европы.



Правда, такой сценарий выглядит маловероятным, потому что в данный момент команда Дэвида Мойеса занимает седьмое место и уступает девять очков пятому "Тоттенхэму", который вдобавок имеет матч в запасе.



Добавим, Премьер-Лига не получит дополнительную путевку, если команда, которая финиширует в топ-4, завоюет европейский трофей.