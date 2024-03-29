Англия может получить сразу шесть путевок в Лигу Чемпионов
Англия может получить сразу шесть путевок в Лигу Чемпионов на будущий сезон.
Как известно, обычно в Лигу Чемпионов квалифицируются только команды, занявшие первые четыре места в Премьер-Лиге.
Однако с сезона 2024/25 УЕФА меняет формат Лиги Чемпионов, и две дополнительные путевки в элитный европейский турнир получат страны с наивысшим рейтингом.
С высокой вероятностью одна из этих двух путевок достанется Англии, которая по-прежнему представлена в Европе "Арсеналом", "Манчестер Сити", "Ливерпулем" и "Вест Хэмом".
Однако Daily Mail отмечает, что возможно такое стечение обстоятельств, при котором Англия получит еще одну, шестую, путевку в Лигу Чемпионов.
Для этого необходимо, чтобы "Вест Хэм" финишировал в Премьер-Лиге пятым и выиграл Лигу Европы. В таком случае "молотобойцы" передадут свою путевку шестой команде во внутреннем чемпионате, а сами попадут в Лигу Чемпионов в качестве победителя второго по значимости клубного турнира Европы.
Правда, такой сценарий выглядит маловероятным, потому что в данный момент команда Дэвида Мойеса занимает седьмое место и уступает девять очков пятому "Тоттенхэму", который вдобавок имеет матч в запасе.
Добавим, Премьер-Лига не получит дополнительную путевку, если команда, которая финиширует в топ-4, завоюет европейский трофей.
29.03.2024 12:00
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Перед Эмери извиняться будете?
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>>С высокой вероятностью одна из этих двух путевок достанется Англии, которая по-прежнему представлена в Европе "Арсеналом", "Манчестер Сити", "Ливерпулем" и "Вест Хэмом".
А как же Астон Вилла?
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