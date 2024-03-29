"Ницца" готова продать Тодибо за 40 млн. фунтов

Жан-Клер Тодибо Защитник "Ниццы" Жан-Клер Тодибо, которым интересуются "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", может быть доступен для трансфера грядущим летом за 40 миллионов фунтов.

Не получив своего шанса в "Барселоне", в 2021 году Тодибо присоединился к "Ницце" и с тех пор добился впечатляющего прогресса.

Сейчас Тодибо является частью лучшей обороны этого сезона французской Лиги 1 — "Ницца" пропустила лишь 20 голов в 26 матчах.

Своей уверенной игрой в паре с бразильским ветераном Данте 24-летний француз привлек внимание грандов Премьер-Лиги.

Как сообщает talkSPORT, "Ницца" оценивает Тодибо в 40 миллионов фунтов, и это вполне адекватная цена за молодого и перспективного игрока, который уже проявил себя на топ-уровне.

Стоит отметить, что "Ницца" принадлежит совладельцу "Юнайтед" сэр Джиму Рэтклиффу, однако трансфер между двумя этими клубами вызвал бы немало вопросов.


Метки Манчестер Юнайтед, Ницца, Тодибо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 29.03.2024 11:00

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  1. satellite 29.03.2024 11:11 # satellite
    какая же дебильная фамилия, прям создан для портовой параши, отличный напарник для уебка сзобозлайа

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