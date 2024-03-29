"Ницца" готова продать Тодибо за 40 млн. фунтов

Защитник "Ниццы" Жан-Клер Тодибо, которым интересуются "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", может быть доступен для трансфера грядущим летом за 40 миллионов фунтов.

Не получив своего шанса в "Барселоне", в 2021 году Тодибо присоединился к "Ницце" и с тех пор добился впечатляющего прогресса.



Сейчас Тодибо является частью лучшей обороны этого сезона французской Лиги 1 — "Ницца" пропустила лишь 20 голов в 26 матчах.



Своей уверенной игрой в паре с бразильским ветераном Данте 24-летний француз привлек внимание грандов Премьер-Лиги.



Как сообщает talkSPORT, "Ницца" оценивает Тодибо в 40 миллионов фунтов, и это вполне адекватная цена за молодого и перспективного игрока, который уже проявил себя на топ-уровне.



Стоит отметить, что "Ницца" принадлежит совладельцу "Юнайтед" сэр Джиму Рэтклиффу, однако трансфер между двумя этими клубами вызвал бы немало вопросов.