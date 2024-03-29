"Юнайтед" не удается согласовать переход Эшуорта
"Манчестер Юнайтед" никак не удается согласовать компенсацию за спортивного директора "Ньюкасла" Дэна Эшуорта.
Еще 19 февраля "Ньюкасл" объявил, что Эшуорт был отстранен от работы и отправлен в оплачиваемый отпуск. "Сороки" отреагировали таким образом после просьбы Дэна отпустить его в "Юнайтед".
С тех пор "Юнайтед" пытается договориться с "Ньюкаслом" о том, чтобы Эшуорт как можно скорее приступил к новой работе, не выжидая положенные контрактом месяцы.
Однако "Юнайтед" по-прежнему отказывается платить запрошенные "Ньюкаслом" 20 миллионов фунтов, что стало бы рекордной компенсацией за футбольного руководителя.
В данный момент, сообщает Daily Mail, оба клуба готовятся к тому, что проведут летнее трансферное окно без спортивного директора. Заведовать трансферными переговорами в "Юнайтед" собирается лично исполнительный директор Омар Беррада.
29.03.2024 10:00
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для начала маню стоит потравить крыс на своём старом унитазе.
следом, по законам пригорода, нужно похоронить сиралекса с его наследием — то есть бросить гнить за ближайшим пабом, куда всякие пригородные алкаши ходят поссать.
и только потом, после ритуального захоронения сиралекса, нужно браться за нынешние дела маню.
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