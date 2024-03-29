"Юнайтед" не удается согласовать переход Эшуорта

"Манчестер Юнайтед" никак не удается согласовать компенсацию за спортивного директора "Ньюкасла" Дэна Эшуорта.

Еще 19 февраля "Ньюкасл" объявил, что Эшуорт был отстранен от работы и отправлен в оплачиваемый отпуск. "Сороки" отреагировали таким образом после просьбы Дэна отпустить его в "Юнайтед".



С тех пор "Юнайтед" пытается договориться с "Ньюкаслом" о том, чтобы Эшуорт как можно скорее приступил к новой работе, не выжидая положенные контрактом месяцы.



Однако "Юнайтед" по-прежнему отказывается платить запрошенные "Ньюкаслом" 20 миллионов фунтов, что стало бы рекордной компенсацией за футбольного руководителя.



В данный момент, сообщает Daily Mail, оба клуба готовятся к тому, что проведут летнее трансферное окно без спортивного директора. Заведовать трансферными переговорами в "Юнайтед" собирается лично исполнительный директор Омар Беррада.