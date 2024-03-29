Тонали делал ставки на матчи "Ньюкасла"

Часть ставок, в которых FA обвиняет Сандро Тонали, полузащитник сделал на матчи с участием "Ньюкасла".

Накануне FA обвинила Тонали в 50 нарушениях запрета на ставки в период с 12 августа 2023 по 12 октября 2023. На тот момент Сандро уже был игроком "Ньюкасла", который купил его у "Милана" прошлым летом за 55 миллионов фунтов.



В данный момент Тонали уже отбывает 10-месячную дисквалификацию, которой он был наказан итальянскими властями за ставки на родине. Часть тех ставок Сандро сделал на "Милан" и "Брешию", за которые игроки.



По информации The Telegraph, те 50 ставок, в которых Ассоциация обвиняет Тонали, касаются и матчей "Ньюкасла". Однако 23-летний итальянец проявил благородство и ставил только на победу "сорок" — в том числе в матчах, в которых играл сам.



Отметим, что текущая дисквалификация, которую Тонали начал отбывать 26 октября 2023, позволяет Сандро тренироваться с "Ньюкаслом". Когда в прошлом году нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни был наказан FA за ставки, то первую половину из восьми штрафных месяцев он был полностью отлучен от любой футбольной активности.



Добавим, ранее агент Тонали заявил, что у его клиента была диагностирована зависимость от ставок. Ассоциация может решить, что Сандро и так был достаточно наказан, но и риск новой дисквалификации весьма высок.