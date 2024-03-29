Премьер-Лига запретила болбоям подавать мяч игрокам

Премьер-Лига приказала болбоям перестать подавать мяч назад игрокам во время матчей.

Ютуб полон роликов, когда смышленость болбоев, которые быстро возвращали мяч или, наоборот, придерживали его, оказывала большое влияние на игру.



Зачастую домашняя команда использует в качестве болбоев мальчиков и девочек из своей академии, что могло давать несправедливое преимущество принимающей стороне.



Также известны случаи, когда футболисты агрессивно реагировали на действия болбоев. Достаточно вспомнить инцидент с экс-полузащитником "Челси" Эденом Азаром в матче против "Суонси" или случай ранее в этом сезоне, когда голкипер "Фулхэма" Бернд Лено оттолкнул не проявившего должной проворности мальчика.



И вот, наконец, Премьер-Лига решила навести с этим порядок. Как сообщает The Telegraph, обновленные правила обязывают игроков самостоятельно забирать мяч от ближайшего из специально расставленных по периметру поля конусов, а не получать его от болбоя.



А болбои теперь будут располагаться на расстоянии от конусов, что окончательно лишит их какой-либо роли в игре.