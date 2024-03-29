"Сити", "Челси" и "Тоттенхэм" следят за Ольмо

"Манчестер Сити", "Челси" и "Тоттенхэм" находятся среди клубов, проявляющих интерес к атакующему полузащитнику "РБ Лейпциг" Дани Ольмо.

Грядущим летом в рассчитанном до 2027 года контракте Ольмо начинает действовать условие, позволяющее Дани покинуть Лейпциг за фиксированную сумму в 52 миллиона фунтов.



Это обстоятельство, а также отличная игра Ольмо привлекли внимание множества клубов, среди которых, как утверждает Daily Mail, значатся представители Премьер-Лиги и "Реал".



25-летний Ольмо способен сыграть на обоих флангах атаки, а также в качестве нападающего, и эта универсальность является еще одним козырем Дани, который в минувший вторник отметился дублем за сборную Испании против Бразилии на "Сантьяго Бернабеу" (3:3).