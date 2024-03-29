Хаби Алонсо "почти наверняка" не возглавит "Ливерпуль"
Хаби Алонсо из "Байера" почти наверняка не будет следующим главным тренером "Ливерпуля".
Когда в январе Юрген Клопп объявил, что покинет тренерский мостик "Ливерпуля" в конце сезона, посвятивший "красным" пять лет в качестве игрока Алонсо был сразу же возведен в статус фаворита на роль его преемника.
Однако сейчас The Telegraph и ряд других авторитетных изданий утверждают, что 42-летний Алонсо точно или "почти наверняка" не будет тренировать "Ливерпуль" в следующем сезоне.
Боссы "Ливерпуля" не верят, что Алонсо будет доступен грядущим летом, ожидая, что Хаби, которого также мечтает заполучить "Бавария", останется в "Байере" после сверхуспешного сезона.
Поэтому в данный момент "Ливерпуль" сосредоточен на альтернативах Алонсо, среди которых выделяются два варианта: 39-летний Рубен Аморим из "Спортинга" и 44-летний Роберто Де Дзерби из "Брайтона".
Поиски преемника для Клоппа ускорились после того, как Майкл Эдвардс стал президентом по футболу компании FSG, владеющей "Ливерпулем", а Ричард Хьюз был назначен спортивным директором "красных". В ближайшие недели они постараются окончательно определиться с новым рулевым, а пока собирают информацию о своих кандидатах.
29.03.2024 06:00
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Харлший тренер, но хароших никто не лубит
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останется в "Байере" после сверхуспешного сезона.
Источник: http://fapl.ru/posts/106688/?c=1
Байер дальше разберут, глуповат оказался на чужих ошибках учиться. Тухель, Почеттино, Венгер, Конте, Гвардиола, Моур - все они остались и превратились в клоунов.
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Как же хочется однажды
Проснуться в мире без чёрной сажи...
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Это ваще смешно. Реально есть те (ну, кроме отбитых портовых сектантов-давалок), кто все эти годы верил, хранил в себе тепло надежды, что фк лузерпуль ака самый большой портовый анал был привлекательным клубом для топ-игроков или тренеров? Да с Клоппом нереально повезло, и то, из-за того, что он пришёл после Боруссии. Лузерпульцы уже подзабыли, что уровень клуба - это Роджерс, списанный Даглиш, Ходжсон, а игроки - Маркович, Хески и Н'гог. Но скоро портовые мечтатели получат от суровой реальности по зубам, когда карета превратится в жоту, а туфелька - в гакпо.
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После того как перешел в королевский клуб Реал Мадрид понял какой дырой была портовая помойка и больше не хочет возвращаться. Адекватный человек, уважаю!
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