Хаби Алонсо "почти наверняка" не возглавит "Ливерпуль"

Хаби Алонсо из "Байера" почти наверняка не будет следующим главным тренером "Ливерпуля".

Когда в январе Юрген Клопп объявил, что покинет тренерский мостик "Ливерпуля" в конце сезона, посвятивший "красным" пять лет в качестве игрока Алонсо был сразу же возведен в статус фаворита на роль его преемника.



Однако сейчас The Telegraph и ряд других авторитетных изданий утверждают, что 42-летний Алонсо точно или "почти наверняка" не будет тренировать "Ливерпуль" в следующем сезоне.



Боссы "Ливерпуля" не верят, что Алонсо будет доступен грядущим летом, ожидая, что Хаби, которого также мечтает заполучить "Бавария", останется в "Байере" после сверхуспешного сезона.



Поэтому в данный момент "Ливерпуль" сосредоточен на альтернативах Алонсо, среди которых выделяются два варианта: 39-летний Рубен Аморим из "Спортинга" и 44-летний Роберто Де Дзерби из "Брайтона".



Поиски преемника для Клоппа ускорились после того, как Майкл Эдвардс стал президентом по футболу компании FSG, владеющей "Ливерпулем", а Ричард Хьюз был назначен спортивным директором "красных". В ближайшие недели они постараются окончательно определиться с новым рулевым, а пока собирают информацию о своих кандидатах.