Тодд Бели покинет пост президента "Челси" в 2027

Тодд Бели покинет должность президента "Челси" в 2027 году, но затем может вернуться на эту роль.

В мае 2022 Бели приобрел "Челси" вместе со своими партнерами: американской компанией Clearlake Capital Бехдада Эгбали и Хосе Фесилиано, а также Хансйоргом Виссом и Марком Уолтером.



Их доли распределились таким образом, что Clearlake Capital забрала 61.5% акций "Челси", а оставшиеся 38.5% в равных пропорциях получили Бели, Висс и Уолтер.



После заключения сделки Бели сразу же был назначен президентом "Челси", но совладельцы заранее договорились, что смогут меня руководителя клуба каждые пять лет.



По слухам, в последнее время Бели значительно дистанцировался от Clearlake Capital, и та, будучи мажоритарным акционером, решила воспользоваться своим правом на смену президента в 2027 году.



Как сообщает Daily Mail, Эгбали и Фесилиано могут сделать следующим президентом "Челси" себя или кого-нибудь со стороны. Решение об этом пока не принято, но Бели точно отойдет от управления клубом.



Однако Clearlake Capital тоже сможет назначить своего президента только на пять лет, а значит в 2032 году у Бели будет возможность вернуться к штурвалу, если к тому времени Тодд не продаст свою долю.



В свое время Бели с большим энтузиазмом взялся за проект "Челси" и даже на короткое время назначил себя спортивным директором клуба. Однако затем Тодд столкнулся с тем, что его усилия не приносят плоды, а фанаты "синих" принялись открыто выражать свое недовольство американцем.