Рангник может возглавить "Баварию"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник может получить работу в "Баварии".

В конце этого сезона "Бавария" прощается со своим главным тренером Томасом Тухелем, фаворитом на замену которому остается Хаби Алонсо из "Байера".



Однако на Алонсо также претендует "Ливерпуль", а также нельзя исключать, что Хаби вообще откажется покидать Леверкузен, где у него так хорошо идут дела в этом сезоне.



Как утверждает немецкое издание Kicker, "Бавария" активно изучает альтернативные варианты, и одним из таковых является Рангник, из рук которого Эрик Тен Хаг и принял "Юнайтед" летом 2022.



Рангник провел в "Юнайтед" всего несколько месяцев, выиграв лишь 11 из своих 29 матчей, и всегда рассматривался временной фигурой. А в данный момент Ральф тренирует сборную Австрии.



Kicker также сообщает, что "Бавария" едва ли позовет на работу Роберто Де Дзерби, хотя спортивный директор мюнхенцев является большим поклонником главного тренера "Брайтона". Дело в том, что 44-летний итальянец не говорит по-немецки, а это является важным фактором, хоть и не обязательным.