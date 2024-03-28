Травма Робертсона несерьезна

Новая травма, полученная левым защитником "Ливерпуля" Энди Робертсоном в сборной Шотландии, не является серьезной.

30-летний Робертсон пострадал в проигранном шотландцами товарищеском матче против Северной Ирландии во вторник вечером (0:1). Единственный гол в этом поединке забил партнер Энди по "Ливерпулю" Конор Брэдли.



Робертсон уходил с поля "Хэмпден Парк" в слезах, словно вспоминая, как в октябре получил травму плеча за сборную Шотландии и пропустил три месяца.



Как сообщает Daily Mail, уже в среду капитан шотландцев вернулся в Ливерпуль", где прошел углубленное обследование на своей лодыжке.



Результаты обследования оказались вполне позитивными, и изначальные опасения не подтвердились. В ближайшие дни боль должна утихнуть, и тогда станет понятно, когда Робертсон сможет снова выйти на футбольное поле.



Участие Робертсона в матче Премьер-Лиги против "Брайтона" в ближайшее воскресенье находится под большим вопросом. Вообще, начиная с воскресенья, "Ливерпулю" предстоит сыграть трижды в течение восьми дней, и где-то в течение этого срока Энди может вернуться в строй.



