Нванери заключил первый профессиональный контракт с "Арсеналом"
"Арсенал" объявил о заключении первого профессионального контракта с вундеркиндом Итаном Нванери.
Нванери вошел в историю в прошлом сезоне, когда стал самым молодым игроком, дебютировавшим в Премьер-Лиге. На тот момент Итану было только 15 лет и 181 день.
С тех пор увести Нванери из под носа у "Арсенала" пытались "Челси" и "Манчестер Сити", однако Итан сохранил верность клубу, в системе которого он находится с девяти лет.
Еще прошлым летом заключив школьный контракт, сейчас 17-летний англичанин подписал с "Арсеналом" первое для себя профессиональное соглашение.
В этом сезоне Нванери сыграл 14 матчей за команду своей возрастной группы из академии "Арсенала", забив 14 голов в процессе. В прошлом месяце Итан также попал в число запасных первой команды "канониров" на победный поединок Премьер-Лиги против "Вест Хэма" (6:0).
28.03.2024 21:00
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