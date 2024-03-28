Нванери заключил первый профессиональный контракт с "Арсеналом"

"Арсенал" объявил о заключении первого профессионального контракта с вундеркиндом Итаном Нванери.

Нванери вошел в историю в прошлом сезоне, когда стал самым молодым игроком, дебютировавшим в Премьер-Лиге. На тот момент Итану было только 15 лет и 181 день.



С тех пор увести Нванери из под носа у "Арсенала" пытались "Челси" и "Манчестер Сити", однако Итан сохранил верность клубу, в системе которого он находится с девяти лет.



Еще прошлым летом заключив школьный контракт, сейчас 17-летний англичанин подписал с "Арсеналом" первое для себя профессиональное соглашение.



В этом сезоне Нванери сыграл 14 матчей за команду своей возрастной группы из академии "Арсенала", забив 14 голов в процессе. В прошлом месяце Итан также попал в число запасных первой команды "канониров" на победный поединок Премьер-Лиги против "Вест Хэма" (6:0).