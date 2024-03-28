Крауч предсказывает чемпионство "Ливерпуля"

Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч дал прогноз на исход чемпионской гонки Премьер-Лиги этого сезона.

В ближайший уикенд на "Этихад" сойдутся "Манчестер Сити" и "Арсенал", которые вместе с "Арсеналом" сражаются за титул Премьер-Лиги.



Крауч считает "Сити" фаворитом предстоящего матча на "Этихад", но думает, что по итогам сезона на первом месте будет команда Юргена Клоппа.



"На старте сезона я говорил, что чемпионом станет "Ливерпуль", и многие люди скажут, что я предвзят. Возможно, они слегка правы".



"Арсенал" своего рода заставил с ним считаться, хотя, очевидно, "Манчестер Сити" будет фаворитом матча, учитывая их предыдущую историю".



"Можно было бы сказать, что это гонка двух команд, но "Арсенал" включился в борьбу. Теперь это определенно гонка трех команд, учитывая количество матчей, которые они так убедительно выиграли, и возвращение в строй игроков после травм".



"Но я останусь при своем, я по-прежнему верю, что "Ливерпуль" сможет сделать это", — сообщил Крауч talkSPORT.