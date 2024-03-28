Алонсо примет решение в ближайшие три-четыре недели

"Ливерпуль" получит ответ от главного тренера "Байера" Хаби Алонсо в течение апреля.

Как известно, Алонсо является наиболее предпочтительной кандидатурой "Ливерпуля" на роль преемника для Юргена Клоппа, покидающего мерсисайдский клуб в конце сезона.



Также Алонсо сватают в "Баварию" и "Реал", а "Байер" не теряет надежд сохранить Хаби. Эксперт по испанскому футболу Гийом Балаг ожидает, что 42-летний специалист не будет тянуть со своим решением.



"Хаби Алонсо настроен определиться со своим будущим в ближайшие три-четыре недели. Пока ничего не решено, совершенно ничего. Сперва предстоит сыграть четыре важных матча".



"Его идея в том, чтобы принять решение о своем будущем после этих результатов. Он взвесил все плюсы и минусы каждой из заинтересованных команд и примет решение, которое будет ощущаться правильным (сочетание интуиции, логики и мнения семьи)".



"Леверкузен: Зачем оставаться, если ты реализовал максимальный потенциал, но вера там в него имеет свой вес. "Ливерпуль": Сложно пойти по стопам Клоппа, хотя состав силен, но будет ли "Ливерпуль" шагом вперед относительно того, где он сейчас? "Бавария": идеальный переход в команду, сбавившую обороты, но как может легенда "Байера" отправиться в "Баварию" и сражаться за победу в лиге с командой, от которой уходит? "Реал": Если "Реал" уступит "Сити" в Лиге Чемпионов и проиграет пару матчей в лиге, то Анчелотти может не остаться, однако тут слишком много "если", потому что они являются явными фаворитами на победу в Ла Лиге".



"Вот это положение! А ему только 42, и у него будет возможность поработать со всеми этими командами в различные периоды своей тренерской карьеры. Вопрос лишь в том, чтобы выбрать правильное время для их всех", — пишет Балаг в твиттере.