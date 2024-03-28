FA обвинила Тонали в 50 нарушениях запрета на ставки

Сандро Тонали Над полузащитником "Ньюкасла" Сандро Тонали нависла угроза новой дисквалификации за нарушение запрета на ставки.

Напомним, прошлым летом "Ньюкасл" потратил 55 миллионов фунтов на приглашение Тонали из "Милана", но уже в октябре Сандро был дисквалифицирован на 10 месяцев.

Та дисквалификация "прилетела" Тонали из родной Италии, где он неоднократно нарушил запрет на ставки в букмекерских конторах, будучи игроком "Милана".

Оказывается, после смены клуба Тонали не стал менять привычки. FA обвиняет Сандро в 50 нарушениях запрета на ставки в период с 12 августа по 12 октября 2023, когда 23-летний итальянец уже представлял "Ньюкасл".

Ассоциация дала Тонали время до 5 апреля, чтобы ответить на предъявленные обвинения.


Метки FA, Ньюкасл, ставки, Тонали

Автор mihajlo   

Дата 28.03.2024 18:00

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  1. hammersmith 28.03.2024 19:53 # hammersmith
    Снять 4 очка с чела.

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  2. danilych89 28.03.2024 18:55 # danilych89
    50 ставок за 2 месяца? даа, парень явно имеет зависимость.

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  3. gary47 28.03.2024 18:26 # gary47
    Сказочный...

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  4. tihinya-moiyobir 28.03.2024 18:23 # tihinya-moiyobir
    Жёстко Милан наипал Ньюкасл, впарив им этого безмозглого хохла за 70 лимонов

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  5. makeewadim 28.03.2024 18:19 # makeewadim
    Гринвуда обнулили , а это недоразумение почему нет?

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  6. theo-zm 28.03.2024 18:02 # theo-zm
    Ну горбатого могила исправит

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