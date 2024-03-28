FA обвинила Тонали в 50 нарушениях запрета на ставки
Над полузащитником "Ньюкасла" Сандро Тонали нависла угроза новой дисквалификации за нарушение запрета на ставки.
Напомним, прошлым летом "Ньюкасл" потратил 55 миллионов фунтов на приглашение Тонали из "Милана", но уже в октябре Сандро был дисквалифицирован на 10 месяцев.
Та дисквалификация "прилетела" Тонали из родной Италии, где он неоднократно нарушил запрет на ставки в букмекерских конторах, будучи игроком "Милана".
Оказывается, после смены клуба Тонали не стал менять привычки. FA обвиняет Сандро в 50 нарушениях запрета на ставки в период с 12 августа по 12 октября 2023, когда 23-летний итальянец уже представлял "Ньюкасл".
Ассоциация дала Тонали время до 5 апреля, чтобы ответить на предъявленные обвинения.
28.03.2024 18:00
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Снять 4 очка с чела.
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50 ставок за 2 месяца? даа, парень явно имеет зависимость.
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Сказочный...
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Жёстко Милан наипал Ньюкасл, впарив им этого безмозглого хохла за 70 лимонов
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Гринвуда обнулили , а это недоразумение почему нет?
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Ну горбатого могила исправит
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