Миле Свилар может перейти в "Сити"

Голкипер "Ромы" Миле Свилар может продолжить карьеру в "Манчестер Сити".

Грядущим летом "Сити" с высокой вероятностью придется искать нового дублера для Эдерсона, потому что контракт Штефана Ортеги истекает в конце этого сезона.



У Ортеги есть варианты как с европейскими клубами, так и из Саудовской Аравии, поэтому Штефан едва ли продлит свое пребывание в "Сити".



По информации HITC, на роль запасного голкипера "Сити" может пригласить Свилара, который в этом сезоне потеснил из стартового состава "Ромы" опытнейшего Руя Патрисиу.



К Свилару также существует интерес со стороны "Вулверхэмптона", и там шансы 24-летнего серба бельгийского происхождения играть регулярно были бы выше, чем в "Сити".