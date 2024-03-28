Кэхилл призвал фанатов "Челси" проявить терпение к Почеттино

Бывший защитник "Челси" Гари Кэхилл призвал болельщиков проявить терпение к главному тренеру Маурисио Почеттино.

Это не секрет, что Почеттино находится в непростых отношениях с фанатами "Челси", которые расстроены недавним поражением от "Ливерпуля" в финале Кубка Лиги и пребыванием в нижней половине таблицы Премьер-Лиги.



Однако Кэхилл, завоевавший восемь трофеев за семь лет на "Стэмфорд Бридж", верит в мастерство Почеттино и призывает не забывать о том, что Маурисио работает с очень молодой командой.



"Было ясно, что это потребует времени. Средний возраст команды очень, очень мал. Я был на финале Кубка Лиги, и у них были шансы на победу. Это был бы хороший момент для них. Но их команда все еще растет, учится и адаптируется ко всем этим изменениями".



"Это не случится за день. Им нужно терпение, чтобы вернуться на прежние высоты и вырасти. Можно понять, почему они разочарованы. Но у тренера есть опыт работы с большими клубами, и у него есть большие игроки, так что со временем все будет хорошо".



"Кубковые турниры имеют большое значение. Кубок Англии — еще одна возможность развиваться, в процессе пытаясь завоевать трофей. Этой молодой команде нужно созреть, прежде чем мы увидим, на что они способны".



"Важно адаптироваться не только к Премьер-Лиге, но и к клубу вроде "Челси". Эти игроки жаждут этому научиться. Если они не смогут справиться с этим, они не задержатся здесь, но этот сезон будет важен для развития, и в следующем сезоне или через два они станут лучше", — сообщил Кэхилл Evening Standard.