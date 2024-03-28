"Юнайтед" готов отпустить Эриксена

"Манчестер Юнайтед" готов выслушать предложения по своему полузащитнику Кристиану Эриксену.

Во время этого международного перерыва Эриксен честно признался, что недоволен дефицитом игровых минут в нынешнем сезоне. Обычно Кристиан оказывается позади Скотта Мактоминея, Кобби Майну и Каземиро.



Учитывая ограниченную роль Эриксена в команде Эрика Тен Хага и то, что Кристиан по-прежнему получает внушительную зарплату, "Юнайтед" открыт к расставанию с 32-летним датчанином грядущим летом.



По информации Football Insider, к Эриксену существует интерес из Саудовской Аравии, но пока неясно, что думает о столь резком карьерном повороте сам Кристиан.



Эриксен сыграл 44 матча за "Юнайтед" в прошлом сезоне с учетом всех соревнований, но в этой кампании выходил на поле лишь 21 раз, включая только 11 в стартовом составе.